Endeavor cherche à entraîner UBS dans une bataille judiciaire sur la valorisation avec Silver Lake

Endeavor Group Holdings a cherché à entraîner UBS UBSG.S dans une bataille juridique concernant son rachat de 13 milliards de dollars par la société de capital-investissement Silver Lake, ce qui pourrait élargir un litige impliquant l’investisseur activiste Carl Icahn et des fonds spéculatifs cherchant à obtenir une valorisation plus élevée pour Endeavor .

Après l’annonce de l’accord d’achat de Silver Lake en 2024, plusieurs fonds spéculatifs ont acheté des actions d’Endeavor, une société spécialisée dans les talents et les médias sportifs, dans le but, selon Endeavor, de parier qu’un tribunal évaluerait ultérieurement la société à un prix supérieur à celui du rachat.

Dans une requête judiciaire du 19 novembre, dont on n’avait pas encore fait état, Endeavor demande à un juge du Delaware d’obliger UBS, la banque d’investissement basée en Suisse, à remettre ses travaux d’évaluation et les documents connexes.

Endeavor a indiqué dans cette requête qu’ UBS jouait plusieurs rôles dans cette opération: elle étudiait les possibilités de financement du rachat par Silver Lake, apportait un soutien financier à certains investisseurs cherchant à obtenir une évaluation plus élevée et avait potentiellement accès à des informations confidentielles concernant Endeavor.

Dans une réponse envoyée par e-mail à des questions qui lui avaient été posées, UBS a déclaré avoir “agi de manière appropriée vis-à-vis de tous ses clients et n’avoir joué aucun rôle pour le compte de Silver Lake ou d’Endeavor dans le cadre de cette transaction”.

Silver Lake avait auparavant accusé plusieurs fonds spéculatifs, dont Icahn Enterprises, de s’être coordonnés pour contester son rachat d’Endeavor et tirer profit d’une procédure juridique permettant aux actionnaires de demander une valorisation plus élevée de leurs actions.

“Il n’y a eu aucun complot coordonné et il ne demande pas de réévaluation”, a déclaré Jim Woolery, du cabinet Woolery & Co, qui est co-conseiller juridique des parties représentées par Icahn.

“Ces allégations sans fondement constituent une tentative évidente de détourner l’attention des allégations étayées par des pièces de nos clients, selon lesquelles Endeavor et Silver Lake auraient indûment soustrait des milliards de dollars aux actionnaires d’Endeavor”, a-t-il ajouté.

La requête judiciaire d’Endeavor pourrait entraîner UBS dans le litige si un juge acceptait la demande d’Endeavor visant à contraindre la banque à divulguer son évaluation de l’opération. Si UBS était contrainte de produire des documents et d’autres informations, cela pourrait influencer l’évaluation attendue par le tribunal ainsi que l’issue du procès.

UBS “agissait bien au-delà des normes applicables à une banque d’investissement”, selon la requête, qui n’allègue toutefois pas que la banque ait enfreint une loi ou une règle quelconque.

La période de communication des pièces prend fin le 21 décembre, et le tribunal devrait se prononcer sur la requête d’Endeavor dans les semaines à venir.

LITIGE SUR LA JUSTE VALEUR

Le principal actif d’Endeavor est sa participation majoritaire dans TKO Group TKO.N , qui détient World Wrestling Entertainment et Ultimate Fighting Championship , et dont les actions ont fortement progressé après l’annonce du rachat par Silver Lake.

Le litige concernant la juste valeur d’Endeavor découle du droit des actionnaires de demander à un tribunal de déterminer s’ils ont reçu une contrepartie suffisante pour leurs actions dans le cadre d’une fusion. En vertu de la loi du Delaware, un juge peut fixer la juste valeur à un niveau supérieur ou inférieur au prix d’acquisition.

Endeavor a indiqué dans sa requête qu’UBS avait sollicité des informations confidentielles auprès de Silver Lake en avril 2024 afin de faciliter son propre travail d’évaluation, et que des collaborateurs de la banque avaient consulté 34 documents dans une salle de données réservée aux prêteurs potentiels en janvier 2025.

Elle a également indiqué qu’UBS proposait un financement par emprunt à Troluce, un actionnaire principal ayant introduit une demande d’évaluation, et qu’elle avait financé un autre requérant, Athos , au moyen d’un prêt garanti par ses droits d’évaluation.

En cherchant à obtenir les travaux d’évaluation d’UBS, Endeavor vise à faire la lumière sur la manière dont la banque a évalué la valeur de l’entreprise et sur les informations dont elle disposait lorsqu’elle traitait avec des investisseurs contestant le prix du rachat.