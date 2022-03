Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Encres Dubuit: progression de 11% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 13:34









(CercleFinance.com) - Encres Dubuit a affiché vendredi soir un chiffre d'affaires à fin décembre 2021 en progression de 11% à 20,7 millions d'euros (+9,9% à taux de change constants) 'dans un contexte sanitaire et économique encore chahuté'.



'Les pénuries de matières premières existantes en ce début d'année 2022, viennent contrarier l'activité du groupe qui doit manoeuvrer avec des tensions sur les prix, sur les quantités et sur les délais de livraison qui viendront peser sur les marges de l'exercice 2022', prévient-il.



Il ajoute devoir 'rester vigilant quant aux conséquences financières qu'aura la guerre entre l'Ukraine et la Russie sur son activité, bien que l'activité en Russie représente moins de 2% du chiffre d'affaires du groupe et que celui-ci n'a pas d'activité en Ukraine'.





