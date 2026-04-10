Encore dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte au paragraphe 2 et de détails aux paragraphes 3 à 5)

La plateforme de billetterie Encore a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi.

Le marché américain des introductions en bourse a été accessible malgré le conflit en cours au Moyen-Orient, certains émetteurs ayant bravé la volatilité ces dernières semaines pour poursuivre leurs cotations.

Encore est une plateforme de billetterie et un réseau de distribution axés sur le théâtre qui aident les producteurs et les salles à vendre des places par l'intermédiaire de sites partenaires et d'offres groupées.

BoFA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore, J.P. Morgan, Jefferies, RBC Capital Markets et UBS Investment Bank sont les preneurs fermes de l'introduction en bourse.

Encore sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "ECR".