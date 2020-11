Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Encore au moins six mois de hausse en vue pour les actions, selon des enquêtes Reuters • 25/11/2020 à 12:33









ENCORE AU MOINS SIX MOIS DE HAUSSE EN VUE POUR LES ACTIONS, SELON DES ENQUETES par Jonathan Cable et Rahul Karunakar LONDRES/BANGALORE (Reuters) - Les Bourses mondiales devraient continuer de monter pendant au moins six mois encore, mais à un rythme moins soutenu, en profitant des liquidités bon marché fournies par les banques centrales et du déploiement de vaccins contre le coronavirus, deux facteurs déterminants pour la reprise économique et les résultats des entreprises, montre une série d'enquêtes de Reuters. Les trois quarts des 170 stratèges en investissement interrogés entre le 12 et le 24 novembre estiment que la phase de hausse qui a déjà porté Wall Street à des niveaux sans précédent devrait se poursuivre au moins un semestre, et plus de la moitié tablent sur un rally d'au moins un an. "Le rebond des actions entre mars et octobre a constitué la première phase d''espoir' d'un nouveau marché haussier, tirée principalement par l'expansion des valorisations alors que les profits chutaient; nous entrons maintenant dans une phase plus longue de 'croissance' avec le début de l'amélioration des profits", expliquent les analystes de Goldman Sachs. "Les taux d'intérêt négatifs devraient continuer de soutenir le marché haussier en 2021", ajoutent-ils. Les anticipations optimistes s'appuient principalement sur le développement de vaccins efficaces pour prévenir la poursuite de la pandémie de COVID-19, un facteur évoqué par environ 80% des personnes interrogées. Deux tiers d'entre elles estiment aussi que les résultats des entreprises devraient revenir d'ici un an à leur niveau d'avant la crise du coronavirus. Et si neuf des 17 indices sur lesquels les professionnels ont été sondés devraient finir 2020 dans le rouge, la plupart devraient remonter d'ici fin 2021 au-dessus de leur niveau d'avant la pandémie, avec des hausses marquées pour certains. "Les actions vont continuer de monter. Elles se sont déjà nettement appréciées depuis mars malgré la deuxième vague des nouveaux cas de COVID-19 grâce à l'ampleur des soutiens, à la fois budgétaires et monétaires", dit ainsi Michele Morganti, de Generali Investments. Le Standard & Poor's 500 américain, référence de nombreux gérants, qui a repris près de 60% depuis ses plus bas de mars, devrait gagner autour de 9% d'ici la fin 2021 pour atteindre 3.900 points. Les indices européens pourraient se rapprocher de leurs plus hauts historiques en profitant de l'amélioration attendue de la confiance des entreprises comme de leur rentabilité et du maintien de la politique très accommodante de la Banque centrale européenne (BCE), sans oublier la faiblesse du dollar. Le Stoxx 600 est ainsi attendu à 430 points fin 2021, soit une hausse de 10% par rapport à ses niveaux actuels, le Dax allemand à 14.500 (+9,3%) et le CAC 40 français à 6.172 (+11.2%). "Nous prévoyons des rendements solides sur tous les marchés actions et la perspective d'un affaiblissement du dollar américain ainsi que d'une dissipation des risques globaux suggère une réduction de l'écart de performances par rapport aux Etats-Unis, avec une reprise des régions retardataires comme l'Europe et les marchés émergents", ajoutent les analystes de Goldman Sachs. (Version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

