Encore à la peine sur les neuf premiers mois, Solocal veut améliorer sa relation clients

A l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022, Hervé Milcent, directeur général de Solocal, déclare : " Bien que la performance commerciale soit au-dessous de nos attentes, les recrutements réalisés et les efforts de redynamisation de nos forces de vente commencent à porter leurs fruits. Pour accélérer dans cette voie, j'ai souhaité renforcer notre équipe de direction en nommant David Gillaux à la tête de nos opérations commerciales. David est un spécialiste de la relation client dont la priorité va être l'amélioration du parcours client et l'augmentation substantielle de leur satisfaction."

Le carnet de commandes s'élève à 234,5 millions d'euros au 30 septembre 2022 en repli de 6,5% par rapport au 30 septembre 2022. Le carnet de commandes de 234,5 millions d'euros se déversera en chiffre d'affaires à hauteur d'environ 33,5% sur le quatrième trimestre de l'année 2022, environ 59,1% sur 2023 et environ 7,4% ensuite.

(AOF) - Le groupe Solocal (ex-Pages Jaunes) a publié un chiffre d’affaires de 99,6 millions d'euros au troisième trimestre 2022 et de 300,8 millions sur les neuf premiers mois 2022. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires est en recul de 7,5% en comparaison du troisième trimestre 2021 mais stable en comparaison du deuxième trimestre 2022. Sur les 9 premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires était aussi supérieur, s'établissant à 322,2 millions. Le groupe a néanmoins confirmé ses objectifs 2022. Son comex a été renforcé avec l'arrivée de David Gillaux, directeur des opérations commerciales.

