ENCADRE-Trump voulait se "débarrasser" de l'ambassadrice US en Ukraine-enregistrement

WASHINGTON, 26 janvier (Reuters) - Au cours d'un dîner organisé au Trump Hotel, on peut entendre le président américain Donald Trump donner l'ordre de se "débarrasser" de l'ambassadrice des Etats-Unis en Ukraine, Marie Yovanovitch, selon une vidéo datée d'avril 2018 qui a fait surface samedi. La vidéo, que Reuters s'est procurée auprès de l'avocat d'un ancien associé de Rudy Giuliani, débute avec Donald Trump prenant la pose pour des photos. Elle le montre ensuite pénétrer dans une salle où est dressée une table pour 15 convives, et s'arrête en gros plan sur le couvert du locataire de la Maison blanche. Le document, d'une durée de 83 minutes et dont la chaîne ABC News a rapporté en partie la teneur vendredi, ne montre quasiment aucune image des convives. La caméra reste pointée en direction du plafond durant le dîner. Au milieu de l'enregistrement, après que l'un des participants suggère que Marie Yovanovitch est un problème, on peut entendre la voix du président américain. "Débarrassez-vous d'elle! Mettez la dehors demain. Je m'en fiche. Mettez la dehors demain. D'accord ? Faites-le", dit-il. La Maison blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire. Donald Trump a déclaré par le passé avoir le droit de limoger Marie Yovanovitch, figure centrale d'une série d'événements qui ont mené à l'ouverture d'une procédure de destitution à son encontre. Il l'a fait en mai dernier. S'exprimant vendredi sur la chaîne Fox News, le président américain a dit qu'il n'était "pas un fan" de la diplomate. Les démocrates accusent des associés de Donald Trump d'avoir passé près d'un an à tenter de pousser Yovanovitch à la démission parce qu'elle était vue comme un obstacle à leur volonté de faire pression sur l'Ukraine pour que celle-ci ouvre une enquête contre Joe Biden, possible rival démocrate de Trump pour l'élection présidentielle de novembre prochain. Lev Parnas, un ancien associé de Rudy Giuliani, l'avocat personnel de Donald Trump, a fait part de cette conversation lors d'entretiens donnés à la presse la semaine dernière. Trump a nié connaître Parnas. Après avoir entendu les informations d'ABC News vendredi, Lev Parnas a trouvé un enregistrement numérique de la conversation et l'a transmis à la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, a déclaré Joseph Bondy, l'avocat de Parnas auprès duquel Reuters a obtenu la vidéo. La commission du Renseignement de la Chambre, contrôlée par les démocrates, continue d'enquêter sur la conduite de Donald Trump, dont le procès au Sénat s'est ouvert ce mois-ci. L'équipe de défense de Donald Trump a commencé samedi à présenter ses arguments. Homme d'affaires floridien, Lev Parnas a joué un rôle clé dans les démarches engagées par Rudy Giuliani pour trouver matière à "salir" Joe Biden. Il fait l'objet d'une inculpation pour avoir violé les règles de financement des campagnes électorales dans le cadre d'une affaire criminelle distincte. Parmi les autres convives au dîner figuraient le fils de Donald Trump, Donald Trump Jr., et un associé de Lev Parnas, Igor Fruman, selon une image montrant le couvert de ce dernier. Ont été évoqués durant le dîner le financement du cannabis, Tesla, Amazon, le gaz naturel, l'acier et l'aluminium, le golf, et la Russie et l'Ukraine. (Mike Stone et Aram Roston; version française Jean Terzian)

