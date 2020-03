Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-"Super Tuesday": Le point sur les primaires démocrates par Etat Reuters • 04/03/2020 à 02:24









par Ginger Gibson WASHINGTON, 4 mars (Reuters) - Quatorze Etats, dont la Californie et le Texas, désignent lors du "Super Tuesday" leurs délégués en vue de la convention démocrate de Milwaukee où sera investi, mi-juillet, l'adversaire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain. Voici un aperçu des résultats et enjeux Etat par Etat: CAROLINE DU NORD Nombre de délégués: 110 Les bureaux de vote ont fermé Joe Biden est donné vainqueur avec au moins 14 délégués, selon les premières projections réalisées grâce aux sondages de sortie des urnes par l'institut Research Edison pour plusieurs chaînes de télévision nationales. L'ancien vice-président s'est relancé samedi dans la course à l'investiture en remportant la primaire de Caroline du Sud grâce au soutien de l'électorat afro-américain. VIRGINIE Nombre de délégués: 99 Les bureaux de vote ont fermé Joe Biden est donné vainqueur et devrait obtenir au moins 16 délégués, selon les projections. Durant les précédentes élections, le vote avait été plus libéral dans l'Etat. L'ancien maire de New York Michael Bloomberg a investi massivement en Virginie, à coup de spots publicitaires. Selon une enquête d'opinion, les électeurs qui étaient encore indécis en amont du vote ont majoritairement choisi Biden. VERMONT Nombre de délégués: 16 Les bureaux de vote ont fermé Bernie Sanders est donné vainqueur dans "son" Etat avec au moins deux délégués. Le sénateur socialiste partait favori au Vermont, qu'il représente au Congrès depuis des décennies. CALIFORNIE Nombre de délégués: 415 Les bureaux de vote ferment à 04h00 GMT La Californie, dont les résultats seront connus plus tardivement, constitue l'un des scrutins les plus attendues. Bernie Sanders espère creuser l'écart avec ses rivaux et remporter un nombre important de délégués. Joe Biden va tenter de rester suffisamment à portée du sénateur du Vermont pour éviter une déconvenue. TEXAS Nombre de délégués: 228 Les bureaux de vote ont fermé Joe Biden y mise sur son élan récent, où son équipe a le plus investi pour ce "Super Tuesday". L'électorat modéré du Texas pourrait stimuler sa campagne, même si son concurrent Michael Bloomberg espère en profiter aussi. MASSACHUSETTS Nombre de délégués: 91 Les bureaux de vote ont fermé Elizabeth Warren était un temps donnée favorite dans l'Etat, qu'elle représente au Sénat. Les derniers sondages montrent qu'elle est au coude-à-coude avec Bernie Sanders. Une défaite dans le Massachusetts signifierait sans doute la fin de la campagne de Warren. MINNESOTA Nombre de délégués: 75 Les bureaux de vote ferment à 02h00 GMT. La sénatrice Amy Klobuchar était donnée favorite avant de renoncer à sa campagne lundi pour soutenir Joe Biden, qui espère désormais obtenir les votes des électeurs modérés du Minnesota. COLORADO Nombre de délégués: 67 Les bureaux de vote ferment à 02h00 GMT. Bernie Sanders fait la course en tête dans les deux uniques enquêtes d'opinion menées dans cet Etat de l'Ouest. TENNESSEE Nombre de délégués: 64 Les bureaux de vote ont fermé Les candidats espèrent une victoire surprise dans cet Etat, où aucun sondage sur la primaire démocrate n'a été réalisé. Michael Bloomberg a consacré beaucoup de temps et d'argent dans le Tennessee, tandis que Joe Biden espère être porté par son soutien au sein de l'électorat afro-américain. ALABAMA Nombre de délégués: 52 Les bureaux de vote ont fermé Joe Biden est le favori dans l'Alabama, où les projections le donnent en tête avec au moins 6 délégués. Il compte sur sa popularité chez les électeurs afro-américains, qui constituent une grande partie de l'électorat démocrate dans l'Etat, pour l'emporter. OKLAHOMA Nombre de délégués: 37 Les bureaux de vote ont fermé Bien qu'Elizabeth Warren soit originaire de l'Oklahoma, cet Etat traditionnellement conservateur devrait plutôt se tourner vers un modéré, comme Biden ou Bloomberg. ARKANSAS Nombre de délégués: 31 Les bureaux de vote ont fermé Michael Bloomberg a fait l'une de ses premières apparitions dans l'Arkansas et a obtenu le soutien de certains élus. Tout est possible dans cet Etat en raison de l'absence d'enquêtes d'opinion. UTAH Nombre de délégués: 29 Les bureaux de vote ferment à 03h00 GMT. Cet Etat de l'Ouest, traditionnellement conservateur avec certaines poches libérales comme à Salt Lake City et Park City, pourrait profiter à Bernie Sanders. Il est donné en tête dans deux récents sondages. MAINE Nombre de délégués: 24 Les bureaux de vote ont fermé Bernie Sanders est favori dans le Maine, Etat voisin du Vermont, qu'il représente au Sénat. DÉMOCRATES À L'ÉTRANGER Nombre de délégués: 13 Les électeurs démocrates résidant à l'étranger peuvent désormais voter, nombre d'entre eux ayant déménagé de manière permanente ou travaillant pour le département d'Etat. SAMOA AMÉRICAINES Nombre de délégués: 6 Les bureaux de vote ont fermé Michael Bloomberg est donné vainqueur avec au moins 4 délégués. (Version française Arthur Connan, édité par Jean Terzian)

