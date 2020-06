Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-Ryanair appelle l'UE à bloquer l'aide financière à KLM Reuters • 26/06/2020 à 12:03









DUBLIN, 26 juin (Reuters) - Ryanair RYA.I a demandé vendredi à l'Union européenne de bloquer l'aide de 3,4 milliards d'euros accordée à la compagnie néerlandaise KLM, filiale du groupe Air France-KLM AIRF.PA . "Nous appelons la Commission européenne à bloquer cette subvention (...) qui réduira encore la concurrence et le choix des consommateurs sur les marchés néerlandais et français", écrit Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, cité dans un communiqué. "Cette subvention de l'Etat néerlandais constitue une mauvaise nouvelle pour la concurrence et les intérêts des consommateurs, car elle retardera davantage les réformes que le groupe Air France-KLM doit réaliser", a-t-il ajouté. KLM a obtenu un prêt direct de 1,0 milliard d'euros de l'Etat néerlandais et une ligne de crédit renouvelable de 11 banques de 2,4 milliards d'euros, assortie d'une garantie de l'Etat néerlandais, afin de surmonter les difficultés liées à la crise du coronavirus. (Conor Humphries; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

