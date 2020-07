Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-Relance, industrialisation, territoires : Castex détaille sa feuille de route Reuters • 15/07/2020 à 18:34









PARIS, 15 juillet (Reuters) - Le Premier ministre Jean Castex a prononcé mercredi son discours de politique générale avec pour principal objectif la préservation de l'emploi alors que le pays affronte une crise économique majeure liée à l'épidémie provoquée par le coronavirus. * PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE Jean Castex a promis de consacrer 100 milliards d'euros au plan de relance de l'économie qui sera présenté à la rentrée pour créer les "conditions d'une croissance économique plus robuste, plus innovante, plus écologique et plus solidaire". Sur cette enveloppe, 30 milliards d'euros seront consacrés cette année au dispositif d'activité partielle et huit milliards l'année prochaine. Les entreprises qui bénéficieront d'aides "seront invitées à une stricte modération dans la distribution des dividendes", a ajouté le Premier ministre, qui souhaite par ailleurs que les partenaires sociaux ouvrent des discussions sur le partage de la valeur ajoutée, la participation et l'intéressement. Un Commissariat général au Plan sera créé pour planifier une politique économique de long terme, pour identifier les "gisement de croissance futurs et définir une perspective". * FORMATION Le Premier ministre veut mobiliser 1,5 milliard d'euros pour la formation, en plus des 15 milliards du Plan d'investissement dans les compétences (PIC) qui devaient être répartis sur le quinquennat. Les personnes qui se tourneront vers les métiers en tension verront leur compte personnel de formation (CPF) abondé. * ASSURANCE CHÔMAGE Dans le cadre de ce plan, Jean Castex promet un aménagement de la réforme de l'assurance chômage - plus contraignante pour les demandeurs d'emploi - dont une partie des mesures devaient entrer en vigueur en septembre. * RÉINDUSTRIALISATION L'Etat consacrera 40 milliards d'euros pour renforcer l'industrie française, qui "s'est affaiblie" pendant la crise, alors que certains fleurons français sont passés "sous pavillon étranger, sans que nous puissions, ou souhaitions, réagir". Cela passera par des allègements d'impôts, une accélération de la numérisation des entreprises et des administrations, un investissement dans les "technologies d'avenir" ou encore une réduction de l'empreinte carbone. Jean Castex entend travailler à une adaptation des règles de la concurrence européenne pour favoriser l'émergence de "champions industriels européens." * DES MESURES POUR LES JEUNES Reprenant les mesures présentées mardi par Emmanuel Macron afin d'éviter une flambée du chômage chez les jeunes , Jean Castex a annoncé la création de 300.000 parcours et contrats d'insertion pour les jeunes en situation de décrochage et de 100.000 places en service civique, en plus des 140.000 places déjà existantes. Pour encourager l'embauche des jeunes, il a annoncé une "réduction du coût du travail de 4.000 euros par an, pour les jeunes de moins de 25 ans, jusqu'à 1,6 smic, dans toutes les entreprises pour une durée d'au moins un an". La veille, Emmanuel Macron avait précisé qu'il serait aussi possible pour les jeunes diplômés d'effectuer un semestre ou une année d'études en plus avec l'ouverture de 200.000 places dans des formations qualifiantes supérieures afin de retarder leur entrée sur le marché du travail. Les repas dans les restaurants universitaires coûteront un euro pour les étudiants boursiers. * DÉCENTRALISATION Le Premier ministre a dit vouloir redonner confiance à la "France de la proximité" en "réarmant" les territoires. Cette décentralisation doit être consacrée, selon lui, par une loi organique, qui doit amener une "évolution profonde de l'organisation interne de l'Etat". Défenseur du couple "maire-préfet de département", il dit vouloir rendre "plus cohérente et plus efficace" l'organisation territoriale au niveau du département. L'Etat accélérera par ailleurs les projets permettant de développer les territoires, comme le déploiement du très haut débit, la modernisation des réseaux d'eaux et d'assainissement et la sauvegarde des petites lignes ferroviaires. * INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE La loi de programmation annuelle de la recherche qui sera présentée en Conseil des ministres la semaine prochaine va prévoir un réinvestissement de 25 milliards d'euros dans la recherche publique pour les 10 prochaines années. * ÉCOLOGIE Le plan de relance proposera de mobiliser plus de 20 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments, la réduction des émissions des transports et des industries, la production d'une alimentation plus locale et plus durable et le développement des technologies vertes, comme les batteries. Des montants "significatifs et inégalés" financeront un plan vélo. Le gouvernement souhaite en outre réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation des produits polluants. Un moratoire sur l'installation de nouveaux projets de centres commerciaux dans les zones périurbaines sera mis en place afin de lutter contre l'artificialisation des sols. * ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE Parmi les mesures de soutien aux ménages les plus modestes, Jean Castex propose de revaloriser l'allocation de rentrée scolaire de 100 euros "de façon exceptionnelle" dès la rentrée de septembre. Le plan pauvreté, amorcé par le précédent gouvernement, sera également poursuivi et amplifié en fonction de l'évolution de la conjoncture. * SANTÉ Outre les huit milliards d'euros que le gouvernement s'est engagé à payer pour revaloriser les salaires du personnel hospitalier , Jean Castex promet d'investir six milliards d'euros pour donner davantage de souplesse aux établissements et mettre notamment l'accent sur la prévention. A cela, s'ajoute une reprise de la dette hospitalière de 13 milliards d'euros. * RETRAITES Le Premier ministre appelle de ses voeux une concertation avec les partenaires sociaux sur le chantier des retraites en distinguant bien la question de la création du régime universel de la question financière du système. Jeudi dernier, l'ensemble des partenaires sociaux ont appelé à un report des discussions sur le sujet. * SÉPARATISME Jean Castex entend "lutter contre l'islamisme radical sous toutes ses formes" et les "groupuscules violents" qui perturbent, notamment, les manifestations en France. Il a annoncé pour la rentrée un "projet de loi contre les séparatismes" pour "éviter que certains groupes ne se referment autour d'appartenances ethniques ou religieuses". Le Premier ministre a également annoncé la mise en place "de juges de proximité spécialement affectés à la répression des incivilités au quotidien". (Caroline Pailliez, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.