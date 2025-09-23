ENCADRÉ-Plus de questions que de réponses autour de l’accord à $100 mds entre Nvidia et OpenAI

Nvidia envisage d’investir jusqu’à 100 milliards de dollars (84,78 milliards d’euros) dans OpenAI, tout en prévoyant de fournir des millions de ses puces d’intelligence artificielle (IA) parmi les plus performantes au créateur de ChatGPT, une démarche sans précédent dans l’industrie technologique.

Dans le cadre de l’accord, Nvidia prendra une participation financière dans l’un de ses plus grands clients, sans toutefois obtenir de droits de vote, selon une source proche d’OpenAI. Le créateur de ChatGPT recevra une partie, mais loin de la totalité, des fonds nécessaires à ses ambitieux projets de construction de superordinateurs à grande échelle, indispensables au développement des prochaines générations d’IA.

L’investissement initial de 10 milliards de dollars de Nvidia serait destiné à financer un gigawatt de capacité reposant sur ses puces de nouvelle génération Vera Rubin, avec un lancement des travaux prévu pour le deuxième semestre 2026.

L’accord soulève de nombreuses questions, dont cinq majeures :

D’OÙ VIENDRA LE RESTE DES FONDS ?

Lors d’une conférence sur les résultats en août, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a estimé que la construction de centres de données dédiés à l’IA coûte environ 50 milliards de dollars par gigawatt de capacité, dont 35 milliards pour les puces et équipements fournis par Nvidia.

Nvidia s’est engagé à investir dans OpenAI pour l’aider à construire 10 gigawatts de capacité de centres de données, soit environ 10 milliards de dollars par gigawatt. Cela laisse environ 40 milliards de dollars supplémentaires à réunir pour chaque gigawatt que prévoit OpenAI. OpenAI n'a pas indiqué s'il approuvait les estimations de coûts de Jensen Huang ni, dans l'affirmative, où il se procurerait les fonds supplémentaires.

OpenAI n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur ses plans de financement. Nvidia s’est refusé à tout commentaire au-delà de ses déclarations publiques.

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LA TRANSITION D’OPENAI VERS UN MODÈLE À BUT LUCRATIF ?

OpenAI est une entité à but non lucratif, une structure héritée de ses débuts en tant que groupe de recherche en IA. Une transition vers un modèle plus conventionnel est envisagée afin de faciliter la levée de fonds et une éventuelle entrée en Bourse.

OpenAI a mené des discussions approfondies avec Microsoft

MSFT.O , un actionnaire majeur qui a financé les premiers besoins informatiques d'OpenAI, afin de modifier sa structure. Au début du mois, les deux entreprises ont annoncé avoir conclu un accord provisoire prévoyant la conversion d'OpenAI en une société d'intérêt public à but lucratif qui serait supervisée par l'organisation à but non lucratif existante d'OpenAI, bien que cette décision doive encore être approuvée par les autorités de l'État du Delaware et de Californie.

Lundi, une source proche du dossier a indiqué à Reuters que Nvidia procéderait à un investissement en numéraire dans OpenAI, similaire à celui des autres investisseurs. Par ailleurs, l’investissement initial de 10 milliards de dollars ne sera engagé qu’une fois qu’un accord définitif aura été conclu entre OpenAI et Nvidia dans les mois à venir.

Il n'était pas immédiatement clair si Nvidia prévoyait d'investir dans l'entité à but non lucratif d'OpenAI ou si ses projets dépendaient de la conversion d'OpenAI en une société d'intérêt public supervisée par une organisation à but non lucratif.

QUE SIGNIFIE CET ACCORD POUR LA VALORISATION D’OPENAI ?

OpenAI est actuellement valorisée à 500 milliards de dollars, et une source proche du dossier a indiqué à Reuters que l’investissement initial de 10 milliards de dollars de Nvidia pour un gigawatt de capacité serait réalisé sur la base de cette valorisation.

Ni Nvidia ni OpenAI n’ont précisé le calendrier de mise en service des 10 gigawatts de capacité ni celui de l’investissement total de 100 milliards de dollars.

Une autre question reste également sans réponse : les investissements ultérieurs de Nvidia dans OpenAI se feront-ils sur la base de la valorisation actuelle d'OpenAI ou sur celle de la société au moment où Nvidia réalisera chaque investissement?

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LA CONCURRENCE ?

L’accord entre Nvidia et OpenAI pourrait conduire Nvidia à réserver une part significative de ses puces, toujours très demandées plusieurs années après le début du boom de l’IA, et dont l’accès peut déterminer le succès ou l’échec dans le secteur, à un seul client, dans lequel Nvidia détient également une participation.

Une question importante est de savoir si les concurrents d'OpenAI, tels qu'Anthropic, ou même Microsoft, qui rivalise avec OpenAI pour vendre des technologies d'IA aux entreprises, conserveront l'accès aux puces de Nvidia. Cet accord soulève également des questions quant à savoir si AMD AMD.O , qui vise à concurrencer Nvidia dans la vente de puces à OpenAI et à d'autres entreprises, aura une chance viable de vendre des puces aux entreprises spécialisées dans l'IA.

QUELLES CONSÉQUENCES POUR ORACLE ?

Oracle ORCL.N a déclaré plus tôt ce mois-ci avoir signé des contrats de plusieurs centaines de milliards de dollars pour fournir des services d'informatique en nuage à OpenAI et à quelques autres grands clients, ce qui a fait bondir son action en Bourse et a propulsé son cofondateur Larry Ellison parmi les personnes les plus riches du monde.

Mais l'une des questions clés qui subsiste après cette prévision, et que l'agence de notation Moody's a soulevée, est de savoir si OpenAI dispose des liquidités nécessaires pour honorer ces contrats.

Lundi, peu avant l’annonce de Nvidia, Oracle a réaffirmé ses prévisions tout en nommant deux nouveaux co-directeurs généraux. Il est possible que les projets d’investissement de Nvidia renforcent les prévisions de revenus d’Oracle, car un client clé, OpenAI, bénéficie désormais de nouveaux engagements financiers.

