ENCADRE-Les plans d'évacuation de ressortissants étrangers installés à Wuhan

PARIS, 27 janvier (Reuters) - Plusieurs pays travaillent à l'évacuation de leurs ressortissants vivant dans des régions de Chine affectées par le coronavirus nCoV-2019 qui se propage rapidement depuis son épicentre, Wuhan, la grande ville industrielle et commerciale située dans la province du Hubei. Le point sur les préparatifs. La FRANCE se prépare à rapatrier par avion en milieu de semaine "quelques dizaines à quelques centaines" de ses 800 ressortissants recensés dans la région de Wuhan, a annoncé dimanche la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Ils seront transférés dans un lieu d'accueil où ils resteront en observation pendant 14 jours. "Le consulat recense toutes les personnes qui souhaiteraient être rapatriées sur notre territoire", a ajouté la ministre. Le JAPON pourrait mettre dès mardi des vols charter à disposition de ses ressortissants désireux de quitter Wuhan, selon deux sources proches du dossier. Le ministre des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, a estimé à 430 le nombre de ressortissants japonais dont la présence est confirmée dans la province du Hubei. Aux ETATS-UNIS, le département d'Etat a annoncé dimanche qu'il évacuerait le personnel de son consulat à Wuhan. Un avion spécial doit quitter Wuhan ce mardi à destination de San Francisco. Un nombre limité de places sera accessible aux ressortissants américains ne travaillant pas pour le consulat à condition qu'ils se signalent auprès de l'ambassade des Etats-Unis à Pékin. Le ROYAUME-UNI est en "contacts étroits" avec des partenaires internationaux pour aider les Britanniques et d'autres ressortissants de pays tiers à quitter Wuhan, a annoncé lundi un porte-parole de Boris Johnson. La RUSSIE travaille de même avec les autorités chinoises en vue du rapatriement de ses ressortissants présents à Wuhan et dans le reste de la province du Hubei. En ESPAGNE, le gouvernement travaille avec la Chine et l'Union européenne pour organiser le retour d'une vingtaine d'Espagnols présents dans la région de Wuhan. Le gouvernement des PAYS-BAS étudie les moyens d'évacuer une vingtaine de Néerlandais, selon l'agence de presse ANP. (Bureaux de Reuters version française Henri-Pierre André)

