ENCADRÉ-Les grands noms de la finance mondiale soulignent l'évolution des flux de capitaux et l'impact de l'IA lors du sommet Milken

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations tout au long du texte)

Les principaux investisseurs et dirigeants mondiaux se sont réunis lundi à la Milken Institute Global Conference à Beverly Hills pour discuter des tensions géopolitiques, des risques et des opportunités liés au crédit privé, de l'évolution des flux de capitaux et de l'impact économique de l'intelligence artificielle.

Voici ce qu'ils avaient à dire:

JONATHAN GRAY, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR DES OPÉRATIONS, BLACKSTONE

"Nous sommes aujourd’hui confrontés à cette guerre, que les Émirats arabes unis ont su gérer de manière extraordinaire. À chaque crise, les personnes présentes dans cette salle, nous tous, aurions dit: “Oh, je suis inquiet. Que va-t-il se passer?” Et pourtant, l’économie américaine et l’économie mondiale ont tenu bon, les marchés ont tenu bon, et je m’attends à ce que cela continue."

JIM ZELTER, PRÉSIDENT D'APOLLO GLOBAL MANAGEMENT

"Il y aura toute une série de discussions sur le crédit privé. Et donc, pour certains d’entre nous sur scène à qui l’on a posé des questions sur les enjeux du crédit privé au cours des six à huit derniers mois, des huit dernières semaines ou peu importe, c’est un domaine tellement restreint des BDC (Business Development Companies).

"On passe complètement à côté de l’essentiel. L’essentiel, c’est l’océan de capitaux privés dans leur ensemble. Et si l’on y réfléchit bien, il y a un pipeline massif d’introductions en bourse.

"Autrefois, on entrait en bourse parce qu’on avait besoin d’accéder à des capitaux. Eh bien, les quatre ou cinq dernières années nous ont montré que ce n’est plus le cas."

WALEED AL MOKARRAB AL MUHAIRI, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU GROUPE MUBADALA

"Le crédit privé est vraiment intéressant dans la mesure où il répond à un besoin du marché. Il se peut que vous deviez désormais concevoir votre portefeuille un peu différemment. Vous souhaiterez peut-être privilégier la résilience, mais il est inévitable que cette classe d’actifs se développe et qu’elle se porte bien tant que vous savez bien choisir vos investissements."

RON O'HANLEY, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE STATE STREET "La guerre en Iran, et ce qu’elle déclenche actuellement, entraînera selon moi un important rééquilibrage des flux de capitaux. Les États du Golfe et les différents fonds souverains ont déployé 3200 milliards de dollars, ce qui représente une énorme exportation de capitaux vers de nombreuses personnes présentes dans cette salle, et même partout dans le monde."

HARVEY SCHWARTZ, directeur général, CARLYLE

("Je pense que le véritable gain (de l'IA) réside dans le fait que les entreprises obtiennent de meilleurs résultats, innovent plus rapidement et sont réellement plus productives. Je suis donc convaincu par l'argument de la productivité.

"Je ne crois pas à l’idée que nous allons connaître un chômage massif. Je ne suis tout simplement pas partisan de ce scénario.

Je pense qu’il y a un certain nombre de préoccupations que je qualifierais d’importantes mais non systémiques, et qui sont actuellement confondues. Et aujourd’hui, il y a tout ce discours sur le caractère systémique de la situation, et je ne pense pas que ce soit juste. Je pense que nous assistons probablement à un passage à une autre phase du cycle du crédit. Je dirais que c’est une bonne chose. "Si l’on revient à 2008, la raison pour laquelle le système a souffert , c’est que les banques étaient au centre. Les banques concentrent les risques. Tous ces risques étaient concentrés et une crise financière s’est transformée en crise économique. Le crédit privé est exactement le contraire, c’est un répartiteur de risques."

MARCIE FROST, directeur général, CALPERS "Je pense que l’IA est une technologie formidable, mais elle va bouleverser ces postes d’entrée de gamme. Et puis, existe-t-il vraiment des programmes de reconversion pour l’économie des petits boulots? Probablement pas. Ils devraient s’en charger eux-mêmes en tant que travailleurs indépendants. "Je pense que certains des titres récents concernant les logiciels et l’exposition sur les marchés de la dette étaient en partie liés à l’accès des investisseurs particuliers . Et si ces instruments avaient vraiment été conçus pour répondre aux exigences de liquidité qui auraient été nécessaires, j’aurais les mêmes inquiétudes quant à l’accès des investisseurs particuliers au capital-investissement de la même manière."

DANIEL SIMKOWITZ, CO-PRÉSIDENT, MORGAN STANLEY

"Je dirais que nous pensons que le bruit autour du crédit privé est exagéré, mais cela va créer une opportunité. Une vague de fusions-acquisitions s’annonce. Le financement de cette vague, surtout compte tenu de tout ce bruit, va permettre de générer de l’alpha en jouant le rôle de financier sur ce marché des fusions-acquisitions."

OSCAR FAHLGREN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, MUBADALA CAPITAL "Nous sommes sans aucun doute à l’aube de la pire crise énergétique de notre vivant. Nous n’avons pas encore pleinement ressenti les effets de la fermeture du détroit d’Ormuz sur les marchés de l’énergie. Il est difficile de prévoir ce qu’il adviendra de l’économie réelle lorsque cela se produira."

FREDERICK POLLOCK, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, GCM GROSVENOR

"Il n’y a pas de surévaluation ou de sous-évaluation systématique sur les marchés du crédit aujourd’hui. Il existe des poches où les valeurs sont erronées, mais cela a toujours été le cas, n’est-ce pas? "Cela signifie que les actifs stagnent, qu’ils sont en réalité sous-évalués. Il y a une opportunité d’achat ou une disruption liée à l’IA. Il y a une disruption technologique. Des actifs que les gens considéraient comme sûrs, par exemple les prêts logiciels, ne sont en réalité pas sûrs. Et il faut procéder à une réévaluation appropriée de ces actifs."

JOHN VIBERT, RESPONSABLE DU CRÉDIT, PGIM

"Le marché continue d’afficher des valorisations proches de la perfection et semble ignorer bon nombre des risques géopolitiques existants. Une grande partie de ces risques n’est pas encore prise en compte dans les cours."