ENCADRE-Les différentes phases de gestion sanitaire d'une épidémie

PARIS, 6 mars (Reuters) - Alors qu'une épidémie liée au nouveau coronavirus est désormais "inexorable" en France selon Emmanuel Macron, le gouvernement se prépare à enclencher la phase 3 dans le plan de gestion de ce type de crise sanitaire. Selon le dernier bilan communiqué jeudi soir par le directeur général de la santé Jérôme Salomon, ce virus apparu en décembre en Chine a fait sept morts en France, où 423 cas de contamination ont été recensés. Voici les principales caractéristiques des différents stades du plan de gestion de crise des autorités françaises, en fonction de l'évolution de la propagation du virus. * STADE 1: Cette phase vise à freiner l'introduction du virus dans le pays. Elle se traduit notamment par la mise en "quatorzaine" des personnes de retour des zones infectées - comme cela a été le cas pour les rapatriés de la province chinoise de Wuhan le mois dernier - afin d'identifier le plus rapidement possible les cas de contamination. Lorsqu'une personne infectée est identifiée, des dispositions sont prises pour l'isoler et identifier rapidement les gens avec lesquelles elle a été en contact. * STADE 2: Cette phase vise à freiner la propagation du virus sur le territoire national. Il s'agit de "gagner du temps (...). Il faut éviter de saturer l'hôpital alors que l'épidémie grippale est toujours en cours, même si le pic est passé", explique le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran dans un entretien à Libération. Au cours de cette phase, le virus ne vient plus seulement de l'étranger mais il circule dans différents regroupements de cas en région (les "clusters"). Au-delà de la prise en charge des patients, l'identification et la surveillance des "personnes contacts" reste de mise et davantage d'hôpitaux sont mobilisés pour la prise en charge. Une différenciation apparaît, avec des mesures plus contraignantes dans les zones où des cas regroupés ont été identifiés: interdiction des rassemblements, fermeture des établissements scolaires ou incitation au télétravail par exemple. A l'échelle nationale, les grands rassemblements sont annulés (rencontres sportives, salons, spectacles, etc.). Les personnes revenant d'une zone à risque ne sont plus placées en quatorzaine mais elles ne doivent pas fréquenter les lieux publics (cinémas, restaurants, rassemblements...) ou rendre visite aux personnes fragiles. * STADE 3: Lors de cette phase, le virus circule largement dans la population et il s'agit alors d'atténuer les effets de la vague épidémique caractérisée. "On n'y est pas. Mais on s'y prépare", prévient Olivier Véran dans Libération. "On ne paralysera pas la vie économique et sociale du pays (...) il s'agit surtout d'organiser le système d'alerte et de soin et d'assurer la continuité des services de l'Etat, sans empêcher les citoyens de vivre", ajoute-t-il. A ce stade, l'identification et la surveillance individuelle des cas n'est plus justifiée et il s'agit surtout de limiter la contagion par des mesures barrières individuelles (se laver les mains, porter des masques). L'objectif est alors de répartir la charge sur le système de santé, avec une prise en charge des patients sans gravité en ville et une prise en charge à l'hôpital des malades âgés, fragiles, souffrant déjà d'autres pathologies ou présentant des signes de gravité. (Myriam Rivet et Henri-Pierre André, édité par)

