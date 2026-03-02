ENCADRÉ-Les compagnies aériennes annulent leurs vols après les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran

Le trafic aérien mondial est resté perturbé lundi, la guerre en Iran ayant entraîné la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient, dont Dubaï, Doha et Abou Dhabi, pour une troisième journée consécutive, laissant des dizaines de milliers de passagers bloqués à travers le monde et perturbant des milliers de vols.

Les compagnies aériennes internationales ont annulé leurs vols à travers le Moyen-Orient après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran samedi, plongeant la région dans un nouveau conflit.

Selon Cirium, un site de données sur la ponctualité aérienne, les transporteurs ont annulé lundi 1.560 vols à destination du Moyen-Orient, soit environ 41% du total prévu.

Voici les dernières informations sur les vols, par compagnie aérienne, par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES La plus grande compagnie grecque AGNr.AT a suspendu ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv en Israël, Beyrouth au Liban et Erbil en Irak jusqu'au 3 mars.

AIR BALTIC Le transporteur letton a indiqué que tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu’au 9 mars avaient été annulés. Tous les vols vers et depuis Dubaï ont été annulés jusqu’au 4 mars inclus, y compris un vol Dubaï-Vilnius le 5 mars.

AIR EUROPA La compagnie aérienne espagnole a annulé tous ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 3 mars et a ajouté que les vols du 4 au 8 mars pourraient être affectés, en fonction de l'évolution de la situation.

AIR FRANCE KLM Air France AIRF.PA a annulé ses vols vers et depuis Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu’au 3 mars, tandis que KLM a déclaré que ses vols à destination et en provenance de Dubaï, Riyad et Dammam pourraient être perturbés jusqu'au 6 mars et que ses vols vers et depuis Tel Aviv restaient suspendus.

AIR INDIA La compagnie aérienne a suspendu tous ses vols à destination et en provenance des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, d'Israël et du Qatar jusqu'au 2 mars. Elle a également annulé certains vols vers et depuis l’Europe le 2 mars.

BRITISH AIRWAYS IAG, qui détient le transporteur britannique, a déclaré que les clients voyageant entre Londres et Abu Dhabi, Amman, Bahreïn, Doha, Dubaï ou Tel Aviv jusqu'au 15 mars peuvent modifier gratuitement la date de leur vol pour voyager avant le 29 mars. Ceux qui voyagent jusqu'au 8 mars peuvent également demander un remboursement complet.

CATHAY PACIFIC AIRWAYS Le transporteur hongkongais 0293.HK a déclaré avoir annulé tous ses vols vers et depuis Dubaï jusqu’au 5 mars et suspendu ses vols vers Riyad jusqu’au 3 mars.

DELTA DAL.N La compagnie américaine a annulé ses vols entre New York-JFK et Tel Aviv (TLV) jusqu'au 8 mars et entre TLV et JFK jusqu'au 9 mars.

EL AL ISRAEL AIRLINES ELAL.TA Les vols d'EL AL et Sundor à destination et en provenance d'Israël ont été annulés jusqu'à 02h00 le 4 mars.

EMIRATES

Emirates a déclaré avoir suspendu tous ses vols vers et depuis Dubaï jusqu’au 2 mars à 11h00 GMT.

ETIHAD AIRWAYS

La compagnie aérienne a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de son hub d’Abou Dhabi jusqu’au 2 mars à 10h00 GMT.

FINNAIR FIA1S.HE

La compagnie finlandaise FIA1S.HE a déclaré samedi qu’elle suspendait ses vols vers Doha et Dubaï jusqu’au 6 mars, et qu’elle évitait temporairement l’espace aérien de l’Irak, de l’Iran, de la Syrie et d’Israël.

FLYDUBAI La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a déclaré avoir temporairement suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu’au 3 mars à 15h00 (heure des E.A.U.).

INDIGO La plus grande compagnie aérienne indienne INGL.NS a déclaré avoir suspendu tous ses vols empruntant l'espace aérien du Moyen-Orient au moins jusqu’au 2 mars.

ITA AIRWAYS ITA Airways a suspendu ses vols vers et depuis Tel Aviv et n’utilisera pas l’espace aérien d’Israël, du Liban, de la Jordanie, de l’Irak et de l’Iran jusqu’au 8 mars. Elle a également prolongé sa suspension des vols à destination de Dubaï jusqu'au 4 mars. Les vols à destination et en provenance de Riyad ont également été suspendus du 2 au 4 mars.

JAPAN AIRLINES Japan Airlines 9201.T a suspendu ses vols Tokyo-Doha, ce qui a affecté environ 1.000 passagers sur six vols prévus du 28 février au 3 mars.

LOT POLISH AIRLINES LOT a déclaré que tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv sont annulés jusqu'au 15 mars.

LUFTHANSA La compagnie allemande LHAG.DE a suspendu ses vols vers et depuis Tel Aviv, Beyrouth, Amman, Dammam, Erbil et Téhéran jusqu'au 8 mars, ainsi que ses vols vers et depuis Dubaï jusqu’au 4 mars.

MALAYSIA AIRLINES

Malaysia Airlines a suspendu tous ses vols vers et depuis Doha, Djeddah et Médine jusqu’au 4 mars.

NORWEGIAN AIR La compagnie aérienne nordique NAS.OL a suspendu tous ses vols vers et depuis Dubaï jusqu’au 4 mars, a déclaré un porte-parole de la compagnie. Elle n'a pas suspendu ses vols vers Tel Aviv en Israël ou Beyrouth au Liban, car ces destinations n’opèrent qu’en été, a-t-il ajouté.

PEGASUS PGSUS.IS Le transporteur turc PGSUS.IS a déclaré avoir annulé ses vols vers l'Irak, la Jordanie et le Liban jusqu'au 6 mars, ainsi que ses vols vers l'Iran jusqu'au 12 mars. Tous les vols vers l'Égypte assurés par Pegasus ont été annulés jusqu'au 2 mars, sauf ceux au départ de l’aéroport du Caire.

SINGAPORE AIRLINES Singapore Airlines SIAL.SI a annulé ses vols vers et depuis Dubaï jusqu’au 7 mars. Sa filiale "low-cost" Scoot a annulé ses vols vers et depuis Djeddah jusqu’au 7 mars.

QATAR AIRWAYS La compagnie a temporairement suspendu ses vols vers et depuis Doha en raison de la fermeture de l’espace aérien qatari.

TURKISH AIRLINES Turkish Airlines THYAO.IS a annulé certains vols vers et depuis Bahreïn, Dammam, Riyad, l’Iran, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar, la Syrie et les Émirats arabes unis.

WIZZ AIR Wizz Air WIZZ.L a suspendu ses vols vers et depuis Israël, Dubaï, Abou Dhabi et Amman jusqu’au 7 mars.

(Rédigé par Josephine Mason, Jamie Freed, Elviira Luoma, Tiago Brandao et Romolo Tosiani; reportage Bureaux de Reuters, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)