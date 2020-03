Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-Le "Super Tuesday", Etat par Etat Reuters • 04/03/2020 à 20:30









(Actualisé avec victoire de Biden dans le Maine selon AP) par Ginger Gibson WASHINGTON, 4 mars (Reuters) - Quatorze Etats et territoires, dont la Californie et le Texas, désignaient mardi leurs délégués en vue de la convention démocrate de Milwaukee où sera investi, mi-juillet, l'adversaire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain. Confirmant la dynamique autour de Joe Biden et s'achevant par l'abandon de Michael Bloomberg, ce "Super Tuesday" a redessiné la course à l'investiture démocrate. Biden a créé la surprise en décrochant la victoire dans le Texas. L'ex-vice-président s'est également imposé dans huit autres Etats. Sanders s'impose lui en Californie et dans trois autres Etats. Voici un aperçu des résultats et enjeux Etat par Etat: CALIFORNIE Nombre de délégués: 415 Selon les projections des médias américains, Bernie Sanders devrait l'emporter. Après dépouillements dans 87% des circonscriptions de l'Etat le plus peuplé du pays, il est en tête avec 33,6% des voix contre 24,9% pour Joe Biden. La Californie, qui a avancé cette année la date de sa primaire pour peser davantage sur la course, constituait l'un des scrutins les plus attendus. TEXAS Nombre de délégués: 228 C'est la grosse surprise du "Super Tuesday", les derniers résultats disponibles donnant Joe Biden en tête avec 34% contre 30% pour Bernie Sanders, qui s'avançait pourtant avec le statut de favori, fort du soutien obtenu auprès de l'électorat latino-américain lors des caucus du Nevada. CAROLINE DU NORD Nombre de délégués: 110 Joe Biden l'a largement emporté comme en Caroline du Sud, où l'ancien vice-président s'est relancé samedi dernier grâce au soutien de l'électorat afro-américain. VIRGINIE Nombre de délégués: 99 Joe Biden a remporté la primaire en Virginie et devrait obtenir au moins 66 délégués, contre au moins 30 pour Bernie Sanders et au moins un délégué pour Elizabeth Warren. Durant les précédentes élections, le vote avait été plus libéral (marqué à gauche) dans cet Etat. Selon une enquête d'opinion, les électeurs qui étaient encore indécis en amont du vote ont majoritairement choisi Biden. MASSACHUSETTS Nombre de délégués: 91 Selon les projections des médias américains, Joe Biden devrait remporter l'Etat avec au moins 32 délégués, contre 27 pour Sanders et 17 pour Warren. Elizabeth Warren était un temps donnée favorite dans le Massachusetts, l'Etat qu'elle représente au Sénat. MINNESOTA Nombre de délégués: 75 La sénatrice Amy Klobuchar était donnée favorite avant de renoncer à sa campagne lundi pour soutenir Joe Biden. Son ralliement a aidé l'ancien vice-président à prendre l'ascendant sur Sanders, avec au moins 36 délégués contre 26 pour Sanders. COLORADO Nombre de délégués: 67 Bernie Sanders s'est largement imposé. TENNESSEE Nombre de délégués: 64 Joe Biden l'emporte devant Bernie Sanders. ALABAMA Nombre de délégués: 52 Joe Biden était le favori dans l'Alabama. Sa popularité auprès des électeurs afro-américains, qui constituent une grande partie de l'électorat démocrate dans l'Etat, lui a permis de confirmer les pronostics. OKLAHOMA Nombre de délégués: 37 Joe Biden est arrivé en tête devant Bernie Sanders. ARKANSAS Nombre de délégués: 31 Joe Biden l'emporte. UTAH Nombre de délégués: 29 Dans cet Etat de l'Ouest, traditionnellement conservateur avec certaines poches libérales comme à Salt Lake City et Park City, Bernie Sanders est donné en tête. MAINE Nombre de délégués: 24 Bernie Sanders était favori dans le Maine, Etat voisin du Vermont qu'il représente au Sénat. Mais l'agence AP rapporte mercredi que c'est Joe Biden qui s'y est imposé. VERMONT Nombre de délégués: 16 Bernie Sanders est donné vainqueur dans "son" Etat avec au moins dix délégués. Le sénateur socialiste partait favori dans cet Etat qu'il représente au Congrès depuis des décennies. DÉMOCRATES À L'ÉTRANGER Nombre de délégués: 13 Les électeurs démocrates résidant à l'étranger peuvent désormais voter, nombre d'entre eux ayant déménagé de manière permanente ou travaillant pour le département d'Etat. Le vote a débuté mardi et durera une semaine. SAMOA AMÉRICAINES Nombre de délégués: 6 Le seul territoire ou Michael Bloomberg est arrivé en tête, vainqueur avec au moins 4 délégués. La représentante Tulsi Gabbard a remporté un seul délégué, son premier depuis le début des primaires. (version française Arthur Connan, édité par Jean Terzian)

