ENCADRE-Jean Castex en bref

PARIS, 3 juillet (Reuters) - Coordonnateur national chargé de la stratégie de déconfinement lors de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, Jean Castex, a été nommé vendredi au poste de Premier ministre par Emmanuel Macron pour succéder à Edouard Philippe. Agé de 55 ans, cet énarque et diplômé de droit public a été secrétaire général adjoint de l'Elysée lors de la présidence de Nicolas Sarkozy. Il était délégué interministériel aux grands événements sportifs depuis janvier 2018 et délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 depuis septembre 2017. Il est également maire de Prades (Pyrénées-Orientales) depuis 2008. Conseiller maître à la Cour des comptes jusqu'en 2017, il fut secrétaire général adjoint de l'Elysée en 2011-2012 après avoir été conseiller social du président de 2010 à 2011. Il avait auparavant travaillé auprès du ministre Xavier Bertrand comme directeur de cabinet au ministère du Travail (2007-2008) et au ministère de la Santé (2006-2007), après avoir été notamment directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et président de la chambre régionale des comptes d'Alsace. Père de quatre enfants, il a notamment enseigné les finances publiques à l'Ena. (Rédaction de Paris, édité par Jean-Michel Bélot)

