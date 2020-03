Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-France-"On nous a transformés en serial killers" Reuters • 27/03/2020 à 12:21









par Johanna Decorse TOULOUSE, 27 mars (Reuters) - "On nous a transformés en serial killers" : dans l'Aude, où quinze décès liés au coronavirus ont été recensés, Michelle Drouin ne décolère pas face au manque toujours criant de matériel de protection que l'exécutif s'est pourtant engagé à pallier rapidement pour le personnel soignant. "Depuis un mois, on nous ment, les masques FFP2 n'arrivent jamais", dénonce cette infirmière libérale, présidente du Syndicat des infirmiers libéraux Infin'idels. "Nous avons eu deux livraisons, le 15 mars et cette semaine, de masques chirurgicaux soit 18 masques par infirmiers et par semaine et encore pas pour tout le monde". "On nous laisse entrer dans la cage aux lions sans rien, sans rien pour se protéger et protéger nos patients", ajoute-t-elle. "Au-delà des masques, on manque de surblouses, de surchaussures, de gants, de lunettes, de charlottes qu'il nous faut enlever en sortant de chez quelqu'un de façon à ne pas transporter le virus dans la voiture et chez d'autres patients". Face à cette situation, les infirmiers libéraux de l'Aude ont réorganisé leurs tournées pour se répartir les patients et dédier certains personnels mieux équipés en matériel de protection aux malades infectés afin de protéger les autres. Plusieurs infirmiers libéraux ont par ailleurs eu recours à des sacs poubelle pour se confectionner des surblouses. "Des garagistes nous ont donné des housses de sièges, des peintres, des tenues intégrales, des animaleries nous ont fourni des masques. C'est la débrouille", indique Michelle Drouin. "On nous a transformés en serial killers", fustige l'infirmière. "On met en danger les professionnels de santé et parce qu'ils sont un vecteur de propagation du virus, ils mettent en danger leurs patients, souvent âgés, fragiles et atteints de pathologies lourdes". Depuis le début de l'épidémie, cinq médecins sont morts du coronavirus en France, dont trois dans le Grand Est, des décès qui sont venus nourrir une polémique sur le manque de matériel de protection chez les soignants, débat également vivace en Italie. Après avoir refusé de parler de pénurie, le gouvernement français a finalement reconnu le 18 mars des "difficultés logistiques" et a annoncé en avoir commandé 250 millions qui seront "livrés progressivement", en priorité aux personnels de santé en ville comme à l'hôpital et aux personnes intervenant auprès des personnes âgées. (avec Marine Pennetier, édité par Myriam Rivet)

