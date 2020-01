Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-En quoi la procédure d'"impeachment" diffère-t-elle d'un procès pénal ? Reuters • 20/01/2020 à 16:09









WASHINGTON, 20 janvier (Reuters) - Le procès en destitution de Donald Trump débutera formellement mardi au Sénat américain. Les élus y joueront le rôle de jurés, mais la procédure n'a que peu de points communs avec celle des procès pénaux. En voici les principales différences : COMMENT FONCTIONNE UN PROCÈS EN DESTITUTION ? Dans le cadre de l'enquête préalable à la procédure d'"impeachment", la Chambre des représentants fonctionne à la manière d'un parquet. Si elle considère que le président a commis des actes passibles de destitution, un groupe d'élus est chargé d'en présenter les preuves lors du procès devant le Sénat, qui fait office de jury. Dans les faits, les présidents jugés dans ce cadre ont bénéficié de protections similaires à celles des accusés des procès pénaux, comme le droit à la présence d'un avocat et à citer des témoins, mais la procédure n'a pas été conçue sur le même modèle, selon les experts. Dans un rapport datant de 1974, la commission judiciaire de la Chambre des représentants indique qu'il s'agit d'une procédure corrective plutôt que punitive. "L'impeachment et le droit pénal servent des objectifs fondamentalement différents", peut-on lire. "Le but de l'impeachment n'est pas la punition personnelle; sa fonction est principalement de maintenir la constitutionnalité du gouvernement." LES SÉNATEURS DOIVENT-ILS ÊTRE IMPARTIAUX ? Dans les procès pénaux, les jurés sont tenus d'être impartiaux et de ne pas préjuger de l'issue d'une affaire. La Constitution et les règles parlementaires américaines exigent également l'impartialité des sénateurs, qui prêtent serment en ce sens, mais en pratique, ils peuvent prendre parti et le faire savoir avant le procès sans risquer d'être récusés, selon Frank Bowman, expert de l'impeachment et professeur à la faculté de droit de l'Université du Missouri. "Imaginez quelle pagaille ce serait si les demandes de récusation étaient acceptées. Tout le monde chercherait à récuser tout le monde et personne ne saurait à qui incombe la décision", souligne le chercheur. LES TÉMOIGNAGES INDIRECTS SONT-ILS RECEVABLES ? La loi américaine limite les éléments de preuve admissibles dans une affaire pénale. Des règles complexes régissent l'utilisation des témoignages indirects. Ces règles ne s'appliquent pas à la procédure d'impeachment. Les élus républicains estiment que le procès intenté à Donald Trump est politique et que les faits qui lui sont reprochés reposent sur les témoignages de membres de l'administration qui ne lui ont jamais parlé directement, ce qui limite, selon eux, leur crédibilité. John Roberts, président de la Cour suprême qui dirige la procédure, peut considérer que certains arguments sont irrecevables s'il les juge fondés sur des témoignages indirects, mais de telles décisions peuvent être infirmées par une majorité de sénateurs, selon les experts. Le juge Roberts, qui tient à rester neutre, agira "avec beaucoup de précautions" et laissera les sénateurs prendre les décisions importantes, prédit Frank Bowman. QUELLE EST LA CHARGE DE LA PREUVE ? Dans les affaires pénales, les jurés sont priés de ne pas prononcer de condamnation sans preuves recevables. Dans un procès en destitution, il n'y a pas de règles concernant la recevabilité des preuves, selon Jessica Levinson, professeur à la Loyola Law School de Los Angeles. "On pourrait penser qu'il y a une réponse à cette question procédurale fondamentale, mais il n'y en a pas", souligne-t-elle. Au pénal, les jurés sont invités à s'appuyer sur des faits pour prendre leurs décisions. En plus des faits, les sénateurs peuvent, eux, tenir compte d'arguments politiques, ce qui empêche d'édicter des règles de recevabilité, ajoute l'enseignante. COMBIEN DE VOIX FAUT-IL POUR QUE LE PRÉSIDENT SOIT RECONNU COUPABLE ? La Constitution américaine requiert un vote à la majorité des deux tiers. Dans un procès pénal, les jurés doivent se prononcer à l'unanimité. (Jan Wolfe, version française rédaction de Paris)

