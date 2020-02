Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-Dernier train pour l'Europe: mélange de sentiments à bord de l'Eurostar Reuters • 01/02/2020 à 06:00









A BORD DE L'EUROSTAR, 1er février (Reuters) - A bord de l'ultime train en direction de l'Europe avant que la Grande-Bretagne ne sorte du bloc communautaire vendredi soir, les passagers quittant Londres ont exprimé tristesse, optimisme et colère, à l'image du mélange de sentiments qui animent un pays divisé au moment de faire un grand saut dans l'inconnu. Installé côté fenêtre, le regard plongé vers l'horizon, Martin Kavanagh tentait de discerner ce qui attendait la Grande-Bretagne en tournant le dos au bloc auquel elle appartenait depuis 47 ans. "C'est tout simplement le jour le plus triste au monde", a dit ce consultant en sécurité qui se rendait à Paris pour assister à un match de rugby entre la France et l'Angleterre. "Cela envoie au reste du monde le message que nous nous tournons vers nous-mêmes alors que nous devrions regarder vers l'extérieur", a-t-il ajouté. Aux yeux de Bayan Patal, dentiste britannique âgé de 27 qui voyageait en compagnie de sa fiancée espagnole, il convenait plutôt de célébrer la singularité de la Grande-Bretagne. "Nous pouvons tenir debout par nous-mêmes", a-t-il déclaré, estimant qu'il y avait trop de pessimisme autour du Brexit. "Quitter l'UE pourrait s'avérer une décision fantastique. A l'heure actuelle les gens se focalisent trop sur le négatif". Le dernier Eurostar pour l'Europe avant le Brexit a quitté la gare londonienne de Saint-Pancras à 20h10 GMT vendredi. Aucun contrôle douanier supplémentaire n'a été effectué, alors que s'ouvre une période de transition durant laquelle le Royaume-Uni va rester soumis aux règles et obligations communautaires, et ce jusqu'à la fin de l'année. Aucun événement particulier n'a eu lieu durant le trajet. Pas de protestation, pas de réjouissances, pas de larmes. De nombreux passagers ont dit avoir l'impression qu'il s'agissait simplement d'un trajet comme un autre. Cela n'était pas le cas. En marge des questions entourant les termes de la future relation entre le Royaume-Uni et l'UE, l'avenir de l'Eurostar est lui aussi incertain, désormais. Vue comme un symbole d'une Europe sans frontières - même si elle n'a pas répondu aux attentes, notamment au niveau du nombre de passagers -, la ligne pourrait être suspendue si Londres et Bruxelles ne parviennent pas à conclure un accord commercial, ont prévenu les gouvernement britannique et français. La simplicité des contrôles douaniers pour les citoyens britanniques et français avant de monter à bord de l'Eurostar, un atout majeur pour la ligne, est vouée à devenir de l'histoire ancienne. (Andrew MacAskill; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.