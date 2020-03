Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-Coronavirus-Craintes en Chine d'une nouvelle vague de contagion avec les porteurs sains Reuters • 25/03/2020 à 11:27









par David Stanway SHANGHAI, 25 mars (Reuters) - L'existence en Chine d'un nombre important mais inconnu de porteurs sains du nouveau coronavirus fait craindre une nouvelle vague de contaminations, les patients asymptomatiques étant susceptibles de transmettre le Covid-19 sans le savoir. Si le virus continue de faire des ravages dans le monde, en Chine, sa propagation semble ralentir au point que le pays a commencé à assouplir ses mesures de restriction. Dans le Hubei, berceau de la pandémie, les habitants sont désormais autorisés, à compter de ce mercredi, à sortir de la province après plus de deux mois de confinement. La levée des mesures de restrictions sur les déplacements fait craindre cependant une nouvelle vague de contaminations de milliers de personnes positives au coronavirus mais ne présentant aucun symptôme de la maladie. En Chine, le nombre de cas asymptomatiques connus est confidentiel et n'est pas comptabilisé dans les données officielles de contaminations. Le journal South China Morning Post, à l'appui de documents officiels non publiés, a cependant récemment rapporté que ce nombre dépassait les 40.000. Le dernier bilan des autorités chinoises fait état, en date de mardi, de 81.218 contaminations et 3.281 décès liés au coronavirus. TABLEAU ERRONÉ DE L'AMPLEUR DE LA PROPAGATION Les cas asymptomatiques sont actuellement détectés grâce à un protocole baptisé "contact tracing", qui consiste à retracer l'historique du patient infecté et à identifier tous les contacts qu'il a pu avoir. Si une personne est positive, elle est placée en isolement, qu'elle manifeste ou non les symptômes de la maladie, disent les autorités. Pour Wu Zunyou du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, ces patients asymptomatiques ne vont pas constituer une nouvelle chaîne de transmission de la maladie. Le choix de Pékin de ne pas inclure les patients asymptomatiques dans ses statistiques soulève cependant des interrogations sur la transparence des autorités et certains experts estiment qu'il pourrait présenter un tableau erroné de l'ampleur de la propagation de la pandémie, voire de son contrôle. Dans la ville de Wuhan, où est partie l'épidémie en décembre dernier, aucune nouvelle infection n'a été officiellement signalée entre le 18 et le 22 mars. Le 20 mars, un homme de 62 ans a cependant été diagnostiqué porteur du virus mais il n'a pas été comptabilisé dans les statistiques car il ne présentait aucun signe de la maladie. Le magazine Caixin, citant des sources médicales, a également fait état mardi de l'existence d'un nouveau cas à Wuhan, celui d'un médecin infecté par un patient asymptomatique. La Chine assure que les personnes asymptomatiques seront ajoutées à la liste des patients confirmés en cas de symptômes ultérieurs. On ignore cependant le nombre de personnes asymptomatiques non diagnostiquées et par conséquent non placées en isolement. Certains experts, comme Adam Kamradt-Scott, spécialiste de la santé publique à l'Université de Sydney, redoutent que les patients asymptomatiques non détectés ne constituent une nouvelle source de transmission du virus lorsque les mesures de restriction seront assouplies. On ignore également le degré d'infection des patients asymptomatiques. "Nous savons que cela est possible, mais nous ne pensons pas que ce soit un vecteur important de transmission", a déclaré Maria Van Kerkhove de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) lors d'un point presse au début du mois. TESTS SÉROLOGIQUES De nouvelles études soulignent les risques posés par les porteurs asymptomatiques. Une analyse de l'épidémie sur le navire de croisière Diamond Princess a montré que 33 des 104 passagers infectés restaient asymptomatiques même après 10 jours en moyenne d'observation. Si de nombreux passagers semblaient en bonne santé, quelques uns initialement asymptomatiques sont rapidement tombés gravement malades. Une autre étude publiée le 23 mars, s'intéressant aux cas signalés dans la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, a montré que 18% des patients étaient asymptomatiques. Une autre étude constate que les personnes asymptomatiques sont même plus susceptibles de transmettre la maladie lorsque leurs symptômes sont bénins. Pour la Yale School of Public Health, avec des patients asymptomatiques, les procédures actuelles de dépistage dans les aéroports et autres points d'entrée sont insuffisants pour empêcher la propagation du virus de la Chine vers d'autres pays. "La vraie photographie ne sera révélée que lorsque nous disposerons d'un test sérologique capable de déterminer les personnes infectées", a déclaré Ian Henderson, directeur de l'Institut des biosciences moléculaires de l'Université Queensland, en Australie. (avec le Bureau de Shanghai et Sophie Yu à Pékin; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.