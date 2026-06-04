ENCADRÉ-Comment la Russie accentue la pression sur l'Arménie à l'approche des législatives

À l'approche des élections législatives de dimanche en Arménie, la Russie intensifie la pression sur son ancien allié qui cherche à se rapprocher de l'Occident.

S'efforçant de maintenir l'Arménie dans son orbite, le Kremlin a notamment décidé nombre de restrictions commerciales comme autant d'avertissements à l'égard d'Erevan.

GAZ

L'Arménie a acheté 82% de son gaz à la Russie en 2025. Selon le président russe Vladimir Poutine, Erevan payait 177,5 dollars (152,33 euros) pour 1.000 mètres cubes de gaz russe, alors que ce même gaz coûterait plus de 600 dollars en Europe.

La semaine dernière, Moscou a averti que les accords relatifs à la fourniture de pétrole et de gaz à bas prix pourraient être suspendus ou résiliés si Erevan poursuivait ses démarches en vue d'adhérer à l'UE.

SUSPENSION

L'Union économique eurasiatique, dirigée par la Russie et qui offre un marché unique sans barrières à cinq anciennes républiques soviétiques, a déclaré le 29 mai qu'elle n'excluait pas de suspendre l'Arménie, Erevan ayant sollicité une adhésion à l'UE.

Le bloc a exhorté l'Arménie à organiser un référendum afin que son peuple puisse se prononcer sur la voie à suivre.

Une suspension provoquerait des chocs immédiats pour l'économie arménienne. La Russie représentait environ 35% du commerce extérieur de l'Arménie en 2025, contre environ 11% pour l'UE, selon les statistiques gouvernementales.

PRODUITS FRAIS

La Russie a imposé des restrictions temporaires sur les importations de tomates, concombres, poivrons et fraises en provenance d'Arménie à compter du 30 mai, l'autorité de contrôle agricole russe invoquant des préoccupations en matière de sécurité phytosanitaire.

Des restrictions supplémentaires ont été imposées, applicables à partir de mardi, sur différents types de fruits dont les cerises, abricots, prunes, pêches, nectarines et raisins.

Depuis le 3 juin, ces restrictions couvrent également les importations de pommes et de poires, d'aubergines, de pommes de terre et de certains fruits secs.

La Russie est de loin le plus grand marché pour les produits frais arméniens.

POISSON

Moscou a aussi demandé à l'Arménie de suspendre, à compter du 2 juin, la certification pour le marché russe de tous les exportateurs de poisson arméniens, à l'exception de deux d'entre eux, en raison d'un prétendu non-respect des inspections des installations de transformation du poisson.

ALCOOL

Le 23 mai, l'organisme russe de surveillance de la sécurité des consommateurs a demandé aux détaillants et importateurs russes de suspendre la vente de certains vins et eaux-de-vie "de qualité inférieure" produits par trois entreprises arméniennes, a rapporté l'agence de presse Interfax.

FLEURS

Le 22 mai, la Russie a imposé des restrictions temporaires sur les fleurs en provenance d'Arménie, pour effectuer des tests visant à prévenir la propagation de maladies ou de parasites végétaux, a rapporté l'agence de presse officielle TASS.

EAU MINÉRALE

La Russie a temporairement suspendu l'importation de certains produits d'eau minérale de la marque Jermuk le 28 avril, l'organisme russe de surveillance de la sécurité des consommateurs disant avoir constaté des irrégularités dans l'étiquetage.

(Version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)