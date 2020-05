Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-7,7 milliards d'euros pour réduire la dépendance sanitaire de l'Europe Reuters • 27/05/2020 à 16:21









BRUXELLES, 27 mai (Reuters) - La Commission européenne a proposé mercredi d'emprunter 7,7 milliards d'euros sur les marchés financiers pour financer des dépenses supplémentaires dans les vaccins, les médicaments et les soins au cours des quatre prochaines années et réduire la dépendance du bloc communautaire à l'égard des approvisionnements étrangers. Le projet, qui requiert l'approbation des Etats membres et du Parlement européen, viendrait compléter un fonds d'urgence de 2,4 milliards d'euros qui pourrait également être débloqué pour faire face aux pénuries observées pendant l'épidémie de nouveau coronavirus. "L'Europe devrait s'efforcer de renforcer son autonomie stratégique en réduisant la dépendance excessive à l'égard des importations des biens et services plus que jamais nécessaires comme les produits médicaux et pharmaceutiques", montre un document de l'UE publié mercredi. Ces 7,7 milliards d'euros seraient utilisés pour des dépenses médicales jusqu'à la fin de 2024 et prélevés dans le plan de relance de 750 milliards d'euros que la Commission européenne a proposé mercredi, en plus d'un budget pluriannuel de 1.100 milliards d'euros. Une enveloppe supplémentaire de 1,7 milliard d'euros serait mise à disposition pour les dépenses de santé directement à partir du budget de l'UE jusqu'en 2027. Selon la Commission, l'ensemble des mesures vise à garantir des approvisionnements stratégiques en médicaments et en matériel médical, en aidant au développement et à la production de vaccins dans l'UE et en renforçant la préparation du bloc en cas de nouvelle crise sanitaire. Dans le cadre du plan de 7,7 milliards d'euros, dont les détails seront dévoilés jeudi, Bruxelles proposerait des "incitations" au secteur pharmaceutique pour transférer la production de vaccins et de médicaments jugés essentiels vers l'UE. (Francesco Guarascio ; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

