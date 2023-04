EnBW augmente ses réservations pour l'importation de gaz naturel liquéfié

(AOF) - Fournisseur d'électricité, de gaz et d'eau, EnBW va doubler son engagement d'achat annuel de gaz naturel liquéfié (GNL). Ayant déjà réservé des droits d'importation de trois milliards de mètres cubes de GNL à long terme via le Hanseatic Energy Hub (terminal situé sur le site industriel de la ville allemande de Stade) en décembre 2022, cette entreprise énergétique a désormais obtenu trois milliards de mètres cubes supplémentaires. Toutes les réservations effectuées incluent la possibilité de passer à l’ammoniac comme source d’énergie à base d’hydrogène à une date ultérieure.

" Le GNL est important pour assurer l'approvisionnement en gaz en Allemagne pendant la période de transition énergétique et construire le pont vers l'approvisionnement en énergie verte. La conversion du gaz naturel liquéfié en sources d'énergie à base d'hydrogène, comme l'ammoniac, est déjà prévue au terminal méthanier de Stade. La coopération avec le Hanseatic Energy Hub s'inscrit donc très bien dans nos efforts pour devenir climatiquement neutre d'ici 2035 ", explique Georg Stamatelopoulos, membre du conseil d'administration d'EnBW.

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.