Enbridge manifeste son intérêt pour la construction d'un pipeline destiné au réseau canadien de capture du carbone “Pathways”

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* Le projet “Pathways” prévoit la construction d'un pipeline de 650 km destiné au transport de CO₂ vers le centre de stockage de Cold Lake

* Le consortium vise fin 2027 pour la décision finale d'investissement

* Les résultats trimestriels d’Enbridge ont presque doublé pour atteindre 1,29 milliard de dollars canadiens, selon la société

(Mises à jour après la conférence téléphonique; nouveau titre; ajout des signatures; ajout de contexte et d'une citation dans les paragraphes 1 à 8)

par Amanda Stephenson et Sumit Saha

La société canadienne Enbridge

ENB.TO est intéressée par la construction d'un pipeline de transport de CO₂ dans le cadre du projet “Pathways” de capture et de stockage du carbone proposé dans la région des sables bitumineux de l’Alberta, l’entreprise a déclaré vendredi.

Colin Gruending, vice-président exécutif d’Enbridge chargé des pipelines de liquides, a déclaré lors d’une conférence téléphonique que la société était optimiste quant aux opportunités qui existent dans le nord de l’Alberta.

La province de l’Alberta et le gouvernement du Canada se sont mis d’accord sur une réforme en profondeur des politiques réglementaires et fiscales afin de stimuler la production pétrolière du pays, et les producteurs de sables bitumineux négocient actuellement avec les deux niveaux de gouvernement dans le but de transposer certains de ces accords dans la législation.

Ces négociations, que les parties avaient précédemment indiqué vouloir conclure d’ici la mi-novembre, portent notamment sur la finalisation des conditions relatives à la tarification du carbone, au soutien financier et aux autorisations nécessaires pour faire avancer “Pathways”, un projet de capture et de stockage du carbone d’une capacité de 6 millions de tonnes proposé par les cinq plus grands producteurs de sables bitumineux du Canada.

Ce projet de plusieurs milliards de dollars permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la production des sables bitumineux canadiens, et le Premier ministre Mark Carney a déclaré que sa construction était une condition préalable au soutien du gouvernement fédéral à un nouvel oléoduc d’exportation de pétrole brut d’une capacité d’un million de barils par jour, , vers la côte Pacifique.

“En ce qui concerne le projet de pipeline de transport de carbone, oui, cela nous intéresse, à condition que les conditions de risque soient adéquates”, a déclaré M. Gruending, ajoutant qu’Enbridge exploitait déjà un important réseau régional de pipelines dans la région des sables bitumineux.

“Je pense que nous sommes plutôt bien positionnés là-bas, et nous sommes impatients de revenir dans cette région.”

Proposé par Canadian Natural Resources CNQ.TO , Imperial Oil IMO.TO , Suncor Energy SU.TO , Cenovus Energy CVE.TO et ConocoPhillips Canada, le projet Pathways consisterait à acheminer du CO₂ comprimé via un réseau de pipelines de 650 km reliant les installations des sables bitumineux à un centre de stockage souterrain situé dans la région de Cold Lake.

Le consortium à l’origine du projet a indiqué qu’il prévoyait de prendre une décision finale d’investissement fin 2027.

LES VOLUMES DE LIQUIDES SOUS PRESSION

Enbridge a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la hausse des tarifs des services publics et la demande croissante d’infrastructures gazières en Amérique du Nord ayant stimulé les résultats de ses activités liées au gaz naturel.

Son bénéfice trimestriel a presque doublé, passant de 682 millions de dollars canadiens, soit 30 cents canadiens par action, un an plus tôt — période durant laquelle le bénéfice d’Enbridge avait chuté, en grande partie en raison de pertes sur des contrats utilisés pour se couvrir contre les fluctuations du marché — à 1,29 milliard de dollars canadiens, soit 59 cents canadiens par action.

Le bénéfice de base ajusté de l’activité de transport de liquides par pipeline d’Enbridge a reculé de 4,4 %, pénalisé par de faibles volumes sur son réseau Mainline et par la sous-utilisation des contrats sur les pipelines desservant la côte américaine du golfe du Mexique.

En juillet, Enbridge a reporté un projet d’extension de son réseau Mainline d’une capacité de 250 000barils par jour, invoquant un engagement insuffisant de la part des producteurs.

Les inquiétudes quant à la rapidité avec laquelle les producteurs canadiens pourront augmenter leur production de pétrole et de gaz naturel ont pesé sur les perspectives des exploitants de pipelines tels qu’Enbridge, dont la croissance à long terme dépend en partie de l’augmentation des volumes transitant par leurs réseaux.

(1 dollar américain = 1,40 dollar canadien)