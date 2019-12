Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enbridge : en hausse, mais un analyste commence à 'conserver' Cercle Finance • 05/12/2019 à 17:30









(CercleFinance.com) - Le titre Enbridge avance ce jeudi de +0,5%, alors que l'analyste Jefferies annonce initier la couverture avec une recommandation 'conserver'. 'Nous attendons plus de précisions sur les projets clés et un meilleur point d'entrée de valorisation pour devenir plus ambitieux sur le titre', explique Jefferies. Le broker fixe ainsi son objectif de cours à 54 dollars, à comparer à un cours actuel de 50,5 dollars.

Valeurs associées ENBRIDGE TSX +0.56%