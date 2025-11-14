Enbridge approuve un projet de 1,4 milliard de dollars visant à accroître les flux de pétrole canadien vers les raffineurs américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

L'opérateur canadien d'oléoducs Enbridge ENB.TO a approuvé vendredi une expansion de 1,4 milliard de dollars de ses oléoducs Mainline et Flanagan South, ajoutant une nouvelle capacité pour le brut lourd canadien vers le Midwest américain et la côte du Golfe du Mexique.

Le projet augmente la capacité d'acheminement du brut canadien et élargit l'accès aux raffineries américaines.

Enbridge a déclaré que la phase 1 de l'optimisation du réseau principal ajoutera 150 000 barils par jour à son réseau principal et 100 000 bpj à l'oléoduc Flanagan South.

La société prévoit que la capacité supplémentaire sera mise en service en 2027.