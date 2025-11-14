 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 108,62
-1,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Enbridge approuve un projet de 1,4 milliard de dollars visant à accroître les flux de pétrole canadien vers les raffineurs américains
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 13:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

L'opérateur canadien d'oléoducs Enbridge ENB.TO a approuvé vendredi une expansion de 1,4 milliard de dollars de ses oléoducs Mainline et Flanagan South, ajoutant une nouvelle capacité pour le brut lourd canadien vers le Midwest américain et la côte du Golfe du Mexique.

Le projet augmente la capacité d'acheminement du brut canadien et élargit l'accès aux raffineries américaines.

Enbridge a déclaré que la phase 1 de l'optimisation du réseau principal ajoutera 150 000 barils par jour à son réseau principal et 100 000 bpj à l'oléoduc Flanagan South.

La société prévoit que la capacité supplémentaire sera mise en service en 2027.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ENBRIDGE
67,760 CAD TSX -0,72%
Gaz naturel
4,65 USD NYMEX +1,31%
Pétrole Brent
63,81 USD Ice Europ +1,11%
Pétrole WTI
59,55 USD Ice Europ +1,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank