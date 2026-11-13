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Enagás rachète la part d'EDF Invest et monte à 49,5% dans Teréga
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 15:08

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Enagás a conclu un accord avec EDF Invest, une division d'Electricité de France SA (EDF), en vue d'acquérir sa participation de 18% au capital du gestionnaire de réseau de transport français Teréga pour un montant total de 311 millions d'euros. Cette opération n'entraîne aucun changement de contrôle ni aucune modification des mécanismes de gouvernance établis par le pacte d'actionnaires de Teréga.

En juillet, Enagás avait finalisé l'acquisition d'une participation de 31,5% dans Teréga auprès de GIC. À l'issue de la transaction annoncée aujourd'hui, la participation d'Enagás dans Teréga passera à 49,5%.

Le solde du capital social de Teréga est détenu par le gestionnaire de réseau de transport de gaz italien Snam (40,5%) et par Predica, filiale du groupe français Crédit Agricole Assurances (10%).

Un acteur clé du réseau gazier dans le sud-ouest de la France

Implanté dans le sud-ouest de la France, le gestionnaire de réseau de transport (GRT) exploite environ 5 100 kilomètres de gazoducs ainsi que deux sites de stockage souterrain, ce qui représente près de 16% du réseau français de transport de gaz et 27% des capacités de stockage du pays. Le réseau de Teréga est relié à celui d'Enagás par deux points d'interconnexion internationaux : Irún et Larrau.

Teréga et Enagás sont, aux côtés du GRT français NaTran, les promoteurs du projet d'hydrogénoduc sous-marin BarMar, qui reliera Barcelone à Marseille.

Une alliance renforcée pour la décarbonation et la sécurité énergétique

Cette opération s'inscrit dans le processus de rotation d'actifs annoncé par le groupe dans sa mise à jour stratégique 2025-2030, qui érige la décarbonation et le renforcement de la sécurité d'approvisionnement à long terme en Espagne et en Europe en priorités majeures.

Ce renforcement au capital de Teréga sera bénéfique pour les deux entreprises et consolidera la coopération ainsi que la sécurité d'approvisionnement entre les systèmes énergétiques français et espagnol, tout en préservant pleinement l'indépendance opérationnelle de Teréga. La mise en commun des capacités techniques et de l'expertise des deux sociétés favorisera une gestion efficace des infrastructures énergétiques ainsi que le développement de projets transfrontaliers de décarbonation entre GRT voisins.

La finalisation de l'opération est attendue avant la fin de l'année. A l'issue de celle-ci, cette participation continuera d'être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.

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