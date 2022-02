En zone euro, le scénario d'une normalisation plus rapide que prévu a gagné du terrain

(AOF) - La remontée des taux longs, mais encore plus des taux courts, s'explique par le fait que les marchés anticipent une normalisation de la politique monétaire plus rapide dans ce contexte inflationniste, écrit Aviva Investors France dans sa lettre mensuelle. Aux Etats-Unis, la première hausse des taux directeurs est attendue en mars, et d'autres suivront, mais tout dépendra de l'évolution de l'inflation. La normalisation du bilan de la Fed pourrait avoir lieu à partir de l'été (juin, juillet).

Cela veut dire que la Fed ne réinvestira pas tous les titres qui arriveront à échéance, en laissant son bilan se dégonfler. Pour le moment, les ventes de titres ne semblent pas être favorisées. Il est trop tôt pour avoir des détails sur le rythme de la normalisation.

En zone euro, une hausse des taux dans les mois qui viennent reste encore peu probable, mais le risque d'une normalisation plus rapide que prévu (scenario alternatif) a gagné du terrain, souligne la société de gestion.