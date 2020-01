En vue de la COP26, le gouverneur de la Banque d'Angleterre Mark Carney devient conseiller de Boris Johnson pour verdir la finance

Il a été nommé envoyé spécial pour l'action climatique des Nations-Unies en décembre dernier. Cette fois, Mark Carney vient d'être appelé par Boris Johnson dès qu'il aura terminé son mandat à la tête de la Banque d'Angleterre pour l'aider à mettre en place la COP 26 qui se tiendra à Glasgow en novembre 2020. Conseiller financier auprès du Premier ministre britannique, il devra mobiliser les acteurs financiers en amont du sommet international.

Et une casquette de plus pour Mark Carney. L'actuel gouverneur de la Banque d'Angleterre vient d'être nommé conseiller financier du Premier ministre Boris Johnson en vue de la COP 26. Le sommet international doit se tenir à Glasgow, en Écosse, au mois de novembre 2020. Mark Carney venait tout juste d'être nommé début décembre envoyé spécial de l'ONU pour l'action climatique, en remplacement de Michael Bloomberg. Il exercera ses deux nouvelles fonctions en parallèle dès qu'il aura terminé son mandat à la tête de la banque centrale britannique, au mois de mars.

"Partout dans le Royaume-Uni, différentes générations se sont rassemblées pour demander le changement, poussant notre parlement à déclarer l'urgence climatique et le Royaume-Uni à devenir le premier de 70 pays à déclarer son intention d'atteindre la neutralité carbone en 2050", a rappelé Mark Carney dans une déclaration faite au 10, Downing Street, lors de sa nomination le 16 janvier. En amont de la COP26, il va désormais devoir mobiliser le secteur financier pour atteindre ces objectifs

Verdir la City

La City a déjà adopté, en juillet 2019, une "Green finance strategy" dont l'ambition consiste à généraliser la prise en compte du facteur climatique dans les décisions financières, à renforcer les financements de l'économie verte et à faire de la place financière britannique une spécialiste mondiale de la finance verte. Le nouveau conseiller de Boris Johnson dispose donc d'une base de travail favorable. "Le Royaume-Uni a été à la pointe de l'innovation pendant des siècles, déclare-t-il. Et il héberge le système financier le plus grand du monde. En rassemblant les deux, nous pouvons atteindre le monde neutre en carbone que vous avez demandé et que les générations futures méritent."

La tâche est toutefois loin d'être simple. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, l'un des premiers banquiers centraux à avoir souligné le risque que fait peser le changement climatique sur la stabilité financière, déplorait encore récemment dans une interview à la BBC4 la lenteur des acteurs économiques à prendre en compte le changement climatique dans leur stratégie.

Pour mener à bien sa nouvelle mission, Mark Carney semble toutefois vouloir s'appuyer sur les revendications des citoyens britanniques, qu'il a interpelés à plusieurs reprises dans sa déclaration. "Vous demandez de l'action, il est temps maintenant pour le secteur financier de s'y mettre", a-t-il lancé.

Arnaud Dumas, @ADumas5