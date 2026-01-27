En vue d'un possible dégel, Donald Trump et le gouverneur du Minnesota s'entretiennent après une fusillade mortelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump envoie un tsar des frontières dans le Minnesota

Trump, le gouverneur et le maire adoptent un nouveau ton conciliant

Le "commandant en chef" de la Patrouille frontalière rétrogradé, selon certaines sources

par Brad Brooks, Jack Queen et Andy Sullivan

Le président Donald Trump et le gouverneur du Minnesota Tim Walz ont tous deux adopté un ton conciliant lundi après un appel téléphonique privé , signe que les deux parties cherchent à désamorcer la crise provoquée par la campagne d'expulsion ordonnée par Donald Trump qui a coûté la vie à deux citoyens américains à Minneapolis.

Autre signe apparent d'un dégel dans l'impasse, un haut responsable de l'administration Trump a confirmé les informations selon lesquelles Gregory Bovino, un haut responsable de la Patrouille frontalière américaine qui a été la cible des critiques des démocrates et des défenseurs des libertés civiles, quitterait le Minnesota avec certains agents de la Patrouille frontalière déployés dans l'État du Midwest.

Le fonctionnaire, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que le tsar des frontières désigné par Donald Trump, Tom Homan, serait chargé de superviser les opérations dans le Minnesota. Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait déclaré que M. Homan serait envoyé dans le Minnesota.

Plus tard dans la journée de lundi, une autre personne au fait du dossier a déclaré que M. Bovino avait été démis de ses fonctions de "commandant en chef" de la Patrouille frontalière et qu'il retournerait à son ancien poste d'agent de patrouille en chef dans le secteur californien d'El Centro, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La source a précisé qu'il prendrait ensuite bientôt sa retraite.

Une autre source a confirmé que M. Bovino retournerait dans le secteur d'El Centro, mais n'a pas fourni d'autres détails.

La nouvelle de la rétrogradation de M. Bovino a été rapportée pour la première fois par The Atlantic lundi, citant un fonctionnaire du ministère de la Sécurité intérieure, qui supervise la Patrouille frontalière et les services de l'Immigration et des Douanes, ainsi que deux autres personnes ayant connaissance du changement. The Atlantic a également indiqué que M. Bovino devrait bientôt prendre sa retraite.

Tricia McLaughlin, porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure, a contesté ces informations en postant sur X: "Le chef Gregory Bovino n'a PAS été relevé de ses fonctions"

À la suite de son appel téléphonique avec Tim Walz, Donald Trump a déclaré qu'il était "sur la même longueur d'onde" que le gouverneur démocrate, quelques semaines après avoir ordonné à des milliers d'agents fédéraux de l'immigration lourdement armés de se rendre dans la région de Minneapolis-Saint-Paul dans le cadre d'une campagne d'expulsion, en dépit de l'opposition farouche des autorités locales et de l'État.

Le bureau de Tim Walz a déclaré que Donald Trump et lui avaient eu un "appel productif" au cours duquel le président a dit qu'il envisagerait de réduire le nombre d'agents de l'immigration dans l'État. Il a ajouté que Donald Trump avait également accepté d'ordonner au ministère américain de la Sécurité intérieure de veiller à ce que l'État puisse mener sa propre enquête sur la fusillade de Pretti.

Donald Trump et le maire de Minneapolis, Jacob Frey, ont également déclaré qu'ils s'étaient entretenus par téléphone. Sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, le président a déclaré que "beaucoup de progrès" avaient été réalisés à la suite de leur discussion.

Jacob Frey a déclaré que Donald Trump avait "convenu que la situation actuelle ne pouvait plus durer", ajoutant qu'il était entendu que certains agents fédéraux "commenceraient à quitter" les villes jumelles mardi.

Cet élan inattendu de diplomatie téléphonique intervient deux jours après qu'un infirmier de 37 ans, Alex Pretti, a été abattu par des agents fédéraux dans une rue de Minneapolis, lors d'une confrontation entre des agents de l'immigration et des manifestants.

Le meurtre d'Alex Pretti, le deuxième citoyen américain abattu par des agents de l'immigration depuis que l'administration Donald Trump a déployé une force de 3 000 agents fédéraux dans la région de Minneapolis-St. Paul il y a plusieurs semaines, a suscité une vive réaction du public contre l'opération d'expulsion massive. Les sondages d'opinion montrent que les tactiques de Trump en matière d'application de la législation sur l'immigration sont de moins en moins soutenues.

Un nouveau sondage Reuters/Ipsos publié lundi a montré qu'environ 58 % des personnes interrogées ont déclaré que les agents de l'Immigration et des douanes américaines étaient allés "trop loin" dans leur répression, tandis que 12 % ont déclaré qu'ils n'étaient pas allés assez loin et 26 % ont déclaré que les efforts des agents étaient "à peu près corrects"