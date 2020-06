Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client En Syrie, Assad change de Premier ministre Reuters • 11/06/2020 à 19:52









(Ajoute précisions, contexte, manifestation) AMMAN, 11 juin (Reuters) - Le président syrien Bachar al Assad a limogé jeudi par décret son Premier ministre Imad Khamis, qui occupait ce poste depuis 2016, rapportent les médias officiels de Damas. Hussein Arnous, actuel ministre des Ressources en eau, a été nommé pour le remplacer. Aucune raison n'est avancée par les médias. Agé de 67 ans, né à Idlib, ingénieur de formation, Hussein Arnous a exercé de nombreuses fonctions gouvernementales et a été gouverneur de la province de Daïr az Zour. La Syrie, en guerre civile depuis près de dix ans, est plongée dans une grave crise économique et la livre syrienne est tombée ces derniers jours à des plus bas records. Le gouvernement de Damas est soumis à des sanctions américaines et européennes et le pays souffre également de la crise financière au Liban, important pourvoyeur de devises. Au cours de la seule année écoulée, la monnaie syrienne a perdu plus de 80% de sa valeur. Cette semaine, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans la ville de Soueïda, à majorité druze, contre l'aggravation des conditions de vie. Les manifestants ont réclamé le départ d'Assad, alors que Soueïda, située dans le sud du pays, ne s'était pas soulevée contre le régime au moment des manifestations pacifiques du printemps 2011 dont la violente répression par les forces de sécurité a débouché sur la guerre civile. (Tom Perry et Suleiman Al-Khalidi, version française Jean-Stéphane Brosse)

