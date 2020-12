Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client En Suisse, une discothèque convertit en centre de don de sang Reuters • 08/12/2020 à 17:39









par Denis Balibouse et Cecile Mantovani LAUSANNE, 8 décembre (Reuters) - Une discothèque suisse qui a dû fermer ses portes en raison des restrictions liées au coronavirus a été transformée en un site temporaire de don du sang, redonnant ainsi un peu de vie à ce lieu autrefois festif. Les lustres surplombant la piste de danse de la discothèque MAD de Lausanne, une ville étudiante, apportent désormais toute la lumière nécessaire aux infirmières, qui prélèvent le sang des volontaires sur fond musical des Queen, des Bee Gees ou encore de Michael Jackson. "C'était presque déchirant de voir cet endroit qui existe depuis près de 35 ans à l'arrêt pendant si longtemps", a déclaré le gérant Igor Blaska. "Alors bien sûr, nous étions fiers d'organiser n'importe quelle sorte d'activité." Située dans le quartier du Flon, qui en temps normal est au cœur de la vie nocturne de la ville, cette discothèque est fermée depuis près de 10 mois en raison de restrictions visant à limiter la propagation du COVID-19. La Suisse a été violemment frappée par une deuxième vague d'infections au coronavirus. Au total, le pays a signalé plus de 350.000 cas et plus de 5.000 décès depuis le début de la pandémie. (Emma Farge, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

