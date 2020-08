Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client En reprise modérée, l'économie française reste 7% en deçà de la normale-BdF Reuters • 10/08/2020 à 08:30









PARIS, 10 août (Reuters) - L'activité économique a continué de se redresser en juillet en France mais à un rythme moins rapide qu'en juin, pour s'établir 7% en dessous de ses niveaux habituels, observe la Banque de France (BdF) dans son enquête mensuelle de conjoncture pour juillet, publiée lundi. A titre de comparaison, la perte d'activité par rapport à la normale sur fond d'épidémie de COVID-19 s'établissait à 9% en juin et à environ 32% au début du confinement en mars. Les témoignages recueillis auprès de 8.500 entreprises suggèrent que le mois d'août devrait être marqué par une stabilisation ou une très légère amélioration de l'activité, mais ces perspectives sont "à prendre avec prudence en ce milieu d'été", souligne la BdF. Cette prudence s'impose d'autant plus que la France fait actuellement face à une résurgence des cas de contamination par le nouveau coronavirus. Pour le mois de juillet, la reprise progressive et ralentie de l'activité s'est manifestée à la fois dans l'industrie, les services et le bâtiment, dans un contexte de levée progressive des mesures de restrictions liées à la crise sanitaire. Le niveau d'activité apparaît très hétérogène selon les secteurs. Si dans le bâtiment, l'activité se rapproche désormais de son niveau d'avant-crise, la situation est différente dans l'industrie et les services, où la reprise n'a pas encore permis de compenser le déficit d'activité accumulé pendant le confinement entre la mi-mars et la mi-mai, note la BdF. Par exemple, l'agroalimentaire et la pharmacie évoluent désormais à des niveaux d'activité proches de ceux d'avant-crise alors que l'activité reste très dégradée dans la métallurgie et l'automobile. Et dans les services, l'activité reste très inférieure à la normale dans l'hébergement-restauration, la location (matériel, automobiles) ou encore la publicité et les études de marché. Pour la Banque de France, ces différents constats confirment "le scénario d'une reprise 'en aile d'oiseau' (...) avec une première phase de rebond marqué de l'activité à la faveur du déconfinement, suivie d'une deuxième phase de reprise plus lente". (Myriam Rivet, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.