En rappelant Jensen Huang, le conseil de Nvidia s'expose à critiques et procès

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, à Berverly Hills en Californie le 4 mai 2026, aux États-Unis ( AFP / Patrick T. Fallon )

La réincorporation de Jensen Huang à son poste de directeur général de Nvidia lundi vaut au conseil d'administration des critiques sur sa fragilité face aux pressions politiques ainsi que des avertissements quant à de possibles conséquences judiciaires sérieuses.

Pour Jeffrey Sonnenfeld, professeur à l'université de Yale et référence en matière de gouvernance aux États-Unis, le conseil de Nvidia s'est "écroulé comme du mobilier bon marché, sans aucune raison".

Après avoir indiqué, par deux fois, son refus de réintégrer Jensen Huang suite à sa démission, le 12 novembre, les administrateurs ont brutalement fait volte-face et rappelé le cofondateur lundi.

"Onze jours seulement après avoir annoncé son départ, le conseil le fait revenir alors que sa propre enquête indépendante est encore en cours", a souligné le sénateur républicain John Curtis.

L'enquête porte sur des soupçons d'espionnage à l'égard de l'entrepreneuse Alice Huang, qui a eu une liaison avec Jensen Huang et fait affaire avec Nvidia, contournant au passage un embargo américain sur la livraison de puces américaines en Chine.

Le conseil a fait valoir que de hauts responsables du gouvernement américain lui avaient donné des gages selon lesquels la réintégration de l'emblématique dirigeant ne "(présentait) pas de risque pour la sécurité nationale".

Mais derrière cette décision, beaucoup voient l'influence de Donald Trump, qui a milité publiquement et contacté "directement et indirectement" les administrateurs pour plaider en faveur d'un rapatriement de Jensen Huang.

"Le conseil était dans une situation impossible", estime Fred Ashton, du centre de réflexion American Action Forum. "La Maison Blanche aurait pu leur rendre la vie incroyablement difficile s'ils n'avaient pas repris Jensen Huang".

Pour l'ancien patron du géant du matériel médical Medtronic Bill George, face à des administrateurs discrédités, Jensen Huang "est désormais intouchable", a-t-il expliqué sur la radio publique WBUR. "Je n'ai jamais vu une situation pareille."

Des observateurs font un parallèle entre ce scénario et celui qui avait vu, il y a trois ans quasiment jour pour jour, Sam Altman débarqué d'OpenAI avant d'être repêché quatre jours plus tard.

"Grave indifférence"

Après les révélations sur l'affaire Huang, de l'adultère à l'espionnage en passant par la contrebande, plusieurs actionnaires ont saisi la justice pour défaut d'information.

Ils font notamment valoir que dans sa communication, le conseil a "omis des éléments importants".

Les exemples abondent de condamnations de sociétés pour information trompeuse.

Ironie du sort, Nvidia a formalisé mardi un accord amiable avec d'autres investisseurs dans une procédure remontant elle à 2018.

L'entreprise de Santa Clara (Californie) a accepté de leur verser 290 millions de dollars pour solder cette action de groupe qui menaçait de lui coûter beaucoup plus cher encore en cas de procès.

Nvidia, mais aussi Jensen Huang et la directrice financière Colette Kress, y étaient accusés d'avoir minimisé l'importance de l'industrie des cryptomonnaies dans les revenus du groupe à la fin des années 2010.

L'avocat d'affaires Benjamin Qiu estime qu'en se hâtant de récupérer Jensen Huang, les administrateurs "ont fait une seconde gaffe", a-t-il écrit sur X.

La loi du Delaware, État dans lequel Nvidia a déposé ses statuts, prévoit que les administrateurs peuvent être mis en cause s'ils ont fait preuve de "grave indifférence" aux intérêts des actionnaires.

En cas de condamnation, la jurisprudence aux États-Unis veut que ce soit l'entreprise qui s'acquitte de dommages et intérêts et non les administrateurs eux-mêmes.

Le fait d'avoir rappelé Jensen Huang avant même que l'enquête interne, mais aussi les multiples investigations fédérales, du Congrès et de l'État de Californie aient été menées à leur terme, expose ainsi le conseil à ce que des éléments compromettants pour le responsable soient révélés ultérieurement.

Pour Benjamin Qiu, les administrateurs "méritent d'être ensevelis sous les procès".