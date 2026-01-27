En possible dégel, Donald Trump et le gouverneur du Minnesota s'entretiennent après une fusillade mortelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge envisage une pause dans la répression au Minnesota

Donald Trump envoie un tsar des frontières dans l'État, signe de coopération avec le gouverneur

Un candidat républicain au poste de gouverneur abandonne sa candidature, blâmant la répression

(Ajoute des précisions sur le départ imminent du Minnesota d'un haut responsable de la patrouille frontalière, ainsi que davantage de détails de l'audience concernant l'enquête sur la fusillade) par Brad Brooks, Jack Queen et Andy Sullivan

Le président Donald Trump et le gouverneur du Minnesota Tim Walz ont tous deux adopté un ton conciliant lundi après un appel téléphonique privé sur l'application des lois sur l'immigration, signe que les deux parties cherchent un moyen de mettre fin à leur impasse sur la campagne d'expulsion qui a coûté la vie à deux citoyens américains à Minneapolis.

Autre signe apparent d'un dégel de la crise, un haut responsable de l'administration Donald Trump a confirmé les informations selon lesquelles Gregory Bovino, un haut responsable de la patrouille frontalière américaine qui a fait l'objet de critiques de la part des démocrates et des défenseurs des libertés civiles, quitterait le Minnesota avec certains agents de la patrouille frontalière.

Le fonctionnaire, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que le tsar des frontières de Donald Trump, Tom Homan, serait chargé de superviser les opérations dans le Minnesota en l'absence de M. Bovino. Donald Trump a déclaré plus tôt dans la journée que Tom Homan serait envoyé dans le Minnesota.

Donald Trump a déclaré qu'il était "sur la même longueur d'onde" que le gouverneur démocrate, quelques semaines après avoir ordonné à des milliers d'agents fédéraux de l'immigration lourdement armés de se rendre dansla région de Minneapolis-Saint-Paul dans le cadre d'une campagne d'expulsion , en dépit de l'opposition farouche des autorités locales et de l'État. Donald Trump a indiqué qu'il s'était également entretenu avec le maire de Minneapolis, Jacob Frey.

M . Trump a passé le mois dernier à accuser M. Walz et M. Frey, tous deux démocrates, d'incompétence pour n'avoir pas réussi à mettre un terme à un scandale de fraude à l'aide sociale dans l'État que le président républicain a dépeint comme étant entièrement fomenté par des immigrés criminels.

M. Walz et d'autres démocrates ont rétorqué que Donald Trump se servait de la question de la fraude à l'aide sociale comme prétexte à un déploiement fédéral massif qu'ils ont qualifié d'invasion irréfléchie et sans foi ni loi.

La mort d'un infirmier de 37 ans, Alex Pretti, abattu samedi par des agents de l'immigration - le deuxième citoyen américain tué dans l'État par des agents fédéraux ce mois-ci - a suscité une vive réaction de la part de l'opinion publique. Les sondages d'opinion montrent que les tactiques de Donald Trump en matière d'immigration sont de moins en moins soutenues.

Un nouveau sondage Reuters/Ipsos publié lundi a montré qu'environ 58 % des personnes interrogées ont déclaré que les agents de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement étaient allés "trop loin" dans leur répression, tandis que 12 % ont déclaré qu'ils n'étaient pas allés assez loin et 26 % ont déclaré que les efforts des agents étaient "à peu près corrects".

Le bureau de M. Walz a déclaré que M . Trump et lui avaient eu un "appel productif" au cours duquel le président a déclaré qu'il envisagerait de réduire le nombre d'agents de l'immigration dans l'État. Il a ajouté que Donald Trump avait également accepté d'ordonner au ministère américain de la sécurité intérieure de veiller à ce que l'État puisse mener sa propre enquête sur la fusillade de Pretti.

LES AUTORITÉS DE L'ÉTAT DEMANDENT À UN JUGE DE METTRE FIN À LA VAGUE D'IMMIGRATION

Donald Trump a indiqué que Tom Homan avait été envoyé à Minneapolis pour travailler avec les autorités locales. Alors que d'autres hauts responsables de Donald Trump ont qualifié M. Pretti de "terroriste national", Tom Homan ne s'est pas exprimé publiquement sur l'incident.

Dans un communiqué, Donald Trump a déclaré que Tom Homan "n'a pas été impliqué" dans la répression au Minnesota "mais qu'il connaît et apprécie beaucoup de gens là-bas".

En ce qui concerne la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré qu'elle resterait à son poste "avec l'entière confiance du président".

Donald Trump exige que le Minnesota lui remette les détenus de ses prisons qui sont en situation irrégulière. M. Walz affirme que le système pénitentiaire de l'État le fait déjà, mais que certaines forces de l'ordre locales ne le font pas.

La Maison-Blanche fait également pression sur les autorités du Minnesota pour qu'elles fassent appel à la police locale afin qu'elle participe à l'application des lois sur l'immigration, ce qui pourrait s'avérer difficile étant donné que certaines villes, dont Minneapolis, interdisent à la police d'appliquer les lois civiles fédérales sur l'immigration.

Les fonctionnaires de l'État affirment que le nombre d'agents de l'immigration sur le terrain dépasse déjà le nombre de policiers dans la région. Ils affirment que la répression met en péril la sécurité publique et épuise leurs ressources.

Les déclarations de Donald Trump sont intervenues alors que les autorités de l'État ont fait pression sur un juge américain pour qu'il mette temporairement un terme à l'envoi massif de 3 000 agents de l'immigration, qu'elles considèrent comme une tactique visant à faire pression sur l'État pour qu'il modifie sa politique en matière d'immigration.

"Ils mettent la violence dans les rues du Minnesota pour obtenir ce qu'ils veulent", a déclaré Brian Carter, un avocat du bureau du procureur général de l'État, à la juge américaine Katherine Menendez.

Les avocats de l'administration Donald Trump ont fait valoir qu'ils ne faisaient qu'appliquer les lois sur l'immigration.

Mme Menendez, nommée par le président démocrate Joe Biden, a semblé sceptique quant à l'argument de l'État selon lequel elle avait le pouvoir de mettre fin à l'opération.

"L'une des choses que j'ai du mal à comprendre, c'est que toutes les crises ne peuvent pas être résolues par une injonction de la cour de district", a-t-elle déclaré. Elle n'a pas précisé quand elle rendrait sa décision.

Lors d'une autre audience, un juge fédéral a examiné une demande de l'État visant à obliger l'administration à conserver les preuves du meurtre de M. Pretti. Friedrich Siekert, un avocat représentant l'administration Donald Trump, a déclaré que les images des caméras portées sur le corps des agents américains présents sur les lieux étaient conservées, de même que toutes les autres preuves recueillies par les enquêteurs fédéraux.

Il a ajouté que l'intention du gouvernement était de mettre ces preuves à la disposition de l'État et du public "à la conclusion de toutes les affaires fédérales".

UN RÉPUBLICAIN ROMPT AVEC SON PARTI ET ABANDONNE SA CANDIDATURE AU POSTE DE GOUVERNEUR

L'arrivée massive d'agents a donné lieu à des manifestations massives dans les rues, sous des températuresglaciales, et à des condamnations féroces de la part des dirigeants démocrates de l'État. Soixante des plus grandes entreprises de l'État, dont Target, 3M, UnitedHealth et U.S. Bancorp, ont appelé dimanche à une désescalade immédiate des tensions entre l'État et l'administration Donald Trump.

Un des principaux candidats républicains au poste de gouverneur, Chris Madel, a abandonné sa candidature lundi, affirmant que la répression était allée trop loin et avait rendu la course ingagnable pour un républicain.

"Je ne peux pas soutenir les représailles déclarées des républicains nationaux sur les citoyens de notre État, ni je ne peux me considérer comme membre d'un parti qui le ferait", a-t-il déclaré dans un communiqué vidéo.

Les fonctionnaires du ministère de la sécurité intérieure ont décrit l'incident comme une attaque de M. Pretti, affirmant que les agents avaient tiré en état de légitime défense après qu'il se soit approché d'eux avec une arme de poing.

Mais la vidéo de la scène, vérifiée par Reuters, contredit cette version. Les images montrent Pretti tenant un téléphone - et non une arme - alors que les agents le plaquent au sol. On y voit également les agents retirer une arme à feu rangée près de sa ceinture après qu'il a été maîtrisé, quelques instants avant qu'ils ne lui tirent dessus mortellement. M. Pretti possédait un permis de port d'arme.

À Washington, les démocrates du Sénat ont déclaré qu'ils s'opposeraient à un projet de loi de financement du ministère de la sécurité intérieure, ce qui augmente la probabilité d'une fermeture partielle du gouvernement à partir de dimanche.