En pleine colère agricole, Macron entame une visite d'Etat en Suède

Le roi Carl XVI Gustaf de Suède (d) et le président français Emmanuel Macron passent en revue la Garde d'honneur, le 30 janvier 2024 à Stockholm ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président français Emmanuel Macron a débuté mardi une visite d'Etat de deux jours en Suède, sur le point d'adhérer à l'Otan, largement consacrée à l'avenir de la défense européenne et au soutien à l'Ukraine.

En arrière plan de cette visite planeront les réactions des agriculteurs aux mesures que le gouvernement français doit annoncer dans la journée. Les agriculteurs bloquent mardi pour le deuxième jour des axes stratégiques autour de Paris.

A Stockholm, le président français et son épouse Brigitte Macron ont été accueillis en fin de matinée par le roi Carl XVI Gustav et la reine Silvia au palais royal où ils ont salué la foule agitant drapeaux français et suédois, avant une déclaration à la presse.

"Je souhaite que cette nouvelle phase de la relation bilatérale soit mise au service de l'Union européenne, plus sûre d'elle-même, de ses valeurs, plus prospère et plus verte, plus forte et plus résiliente, en un mot plus souveraine", a dit M. Macron depuis le palais.

Le président français et le chef du gouvernement suédois Ulf Kristersson tiendront une conférence de presse en début d'après-midi. Les deux hommes doivent signer un nouveau partenariat stratégique bilatéral et la défense sera au coeur de leurs échanges.

"Face à de nouvelles menaces sur le sol européen, la France et la Suède prendront des mesures concrètes pour renforcer leurs relations en matière de défense, notamment dans le secteur de l'industrie, et en devenant alliées au sein de l'Otan dès que possible", soulignent MM. Kristersson et Macron dans une tribune aux quotidiens français Les Echos et suédois Dagens Nyheter.

L'invasion de l'Ukraine par Moscou, il y a bientôt deux ans, a bouleversé la donne en Suède: longtemps neutre sur le plan militaire, Stockholm a décidé d'entrer dans l'Alliance atlantique.

La Hongrie reste le dernier obstacle à cette adhésion, dont Ulf Kristersson a prévu de parler jeudi à Bruxelles en marge du Conseil européen, avec son homologue hongrois Viktor Orban qui fait également obstacle au versement d'une aide européenne à l'Ukraine.

"Cette visite d'Etat se tient à un moment particulièrement sensible pour notre Europe, particulièrement tragique depuis deux ans avec le retour de la guerre en Europe qui a conduit la Suède sur le chemin vers l'Otan", a souligné le président français lors d'un discours devant la communauté française à Stockholm mardi en début de matinée.

SLe Premier ministre suédois Ulf Kristersson, le 19 janvier 2024 à Stockholm ( TT News Agency / Henrik Montgomery/TT )

France et Suède partagent "une volonté justement de rapprocher, de produire ensemble, d'aider ensemble l'Ukraine pour avoir une Europe qui se protège mieux", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron, qui se rendra en Ukraine en février, va aborder les questions de défense lors d'un discours mardi après-midi devant des jeunes officiers suédois de l'Académie militaire de Karlberg.

- "Economie de guerre" -

La Suède "est un pays qui a la même vision de la souveraineté que la France" avec "la volonté de développer des capacités sur un spectre très large, que ce soit des capacités opérationnelles et industrielles", dit un conseiller du président français, soulignant une approche commune de la nécessité d'entrer en "économie de guerre".

Signe de l'évolution des mentalités, les autorités suédoises ont provoqué un électrochoc en janvier en déclarant, par la voix du commandant en chef de l'armée suédoise Micael Bydén, que les Suédois "devaient se préparer mentalement à la guerre".

Le commandant en chef de l'armée suédoise, Micael Byden, le 8 janvier 2024 à Salen, en Suède ( TT NEWS AGENCY / Pontus LUNDAHL )

Après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Suède a annoncé qu'elle voulait atteindre le cap des 2% du PIB consacré aux dépenses de défense "le plus tôt possible".

Le pays peut compter sur une solide industrie de défense et la France comme la Suède ont en commun d'avoir développé de façon autonome un avion de chasse, le Rafale côté français, le Gripen côté suédois.

La France et la Suède vont signer une déclaration d'intention sur les systèmes de défense anti-aériens et de surveillance aérienne, tandis que les entreprises Saab et MBDA devraient conclure "dans les prochains jours un contrat sur le développement du missile antichar Akeron", selon Paris.