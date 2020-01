En panne de catalyseurs, les Bourses européennes débutent la semaine sur une note prudente

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sur une note prudente lundi. Ainsi, le CAC 40 a cédé 0,02% à 6 036,14 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 0,26% à 3 779,68 points. A Wall Street, la tendance est plus favorable en fin d'après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite progressent respectivement de 0,19% et 0,58%.

Dans une séance marquée par l'absence de catalyseurs haussiers, les investisseurs du Vieux Continent ont préféré jouer la prudence. Ils attendent la signature mercredi de l'accord de " phase 1 " entre les Etats-Unis et la Chine. A cette occasion, ils pourront prendre connaissance des termes complets de ce deal commercial et donc de sa réelle portée.

Demain, le début de la saison des résultats américains, avec des groupes de la trempe de JPMorgan ou Citigroup, pourrait amener les opérateurs à prendre des positions plus affirmées sur les marchés.

Du côté des statistiques, le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni n'a pas déçu. Il est ressorti à +0,6% sur un an en novembre dernier conformément aux attentes des économistes. En revanche, la production industrielle britannique a reculé bien plus que prévu en novembre : -1,2% là où les experts visaient -0,1%.

Au chapitre des valeurs, Renault (-2,82%) a été pénalisé par une information du Financial Times suscitant l'inquiétude quant à l'avenir de l'Alliance et Atos (-1,26%) a pâti d'une dégradation de JPMorgan.

A l'inverse, Publicis (+2,77%) a profité d'une note favorable de Goldman Sachs et Casino (+1,61%) a grimpé alors que, selon Reuters, le distributeur français serait en discussions avancées sur la cession de son enseigne Leader Price au groupe allemand Aldi.