En octobre, les prix à la consommation aux États-Unis ont fortement augmenté pour le troisième mois consécutif

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en octobre, sous l'effet de la hausse des coûts des denrées alimentaires et du logement, ce qui laisse entrevoir une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation publié mardi par le ministère du Travail a également mis en évidence une forte accumulation des pressions inflationnistes sous-jacentes pour le troisième mois consécutif. Le Bureau des statistiques du travail (BLS) n’a pas publié de chiffres d’inflation en glissement annuel, car la fermeture des services fédéraux de l’année dernière a empêché la collecte des données sur les prix à la consommation en octobre 2025, ne laissant ainsi aucune base de comparaison.

L’inflation annuelle des prix à la consommation a bondi de 3,7 % en septembre. Elle se situe bien au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale américaine.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran a fait grimper les cours du pétrole, ce qui, combiné aux droits de douane sur les importations mis en place par l’administration Trump l’année dernière, a entraîné une hausse du coût de la vie. La forte inflation a contribué aux lourdes pertes subies par le Parti républicain du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat la semaine dernière.

Christopher Waller, gouverneur de la Fed , a déclaré mardi que la banque centrale américaine devrait relever ses taux le mois prochain, ajoutant qu’“une mesure plus ferme pourrait s’avérer nécessaire”. M. Waller a également évoqué la possibilité d’une hausse de 50 points de base si les prix à la consommation sous-jacents, hors alimentation et énergie, augmentaient de 0,3 % ou plus par rapport à septembre, ce qui a été le cas.

“Le cauchemar de l’inflation pour les consommateurs se poursuit, sans aucun soulagement en vue”, a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. “Les responsables de la Fed vont devoir sortir l’artillerie lourde s’ils veulent espérer éteindre l’incendie de l’inflation.”

L’IPC a augmenté de 0,4 % le mois dernier, après une hausse de 0,6 % en septembre. Il s’agit du troisième mois consécutif de hausse de l’IPC de 0,4 % ou plus. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de l’IPC de 0,3 % sur le mois.

Le poste “logement”, qui comprend les loyers ainsi que les chambres d’hôtel et de motel, a représenté plus de 30 % de la hausse de l’IPC le mois dernier. Les coûts du logement ont augmenté de 0,3 % après une hausse de 0,4 % en septembre.

Les prix des denrées alimentaires ont bondi de 0,5 % après avoir à peine augmenté au cours des trois mois précédents. Les prix en supermarché ont rebondi de 0,4 %, portés par une hausse de 0,9 % du coût du bœuf. Les prix des œufs ont augmenté de 0,6 %, tandis que ceux des fruits et légumes ont progressé de 0,6 %. Les prix des produits laitiers et assimilés ont augmenté de 0,6 %. Le coût des en-cas a bondi de 1,0 %.

La hausse des prix dans les supermarchés pourrait refléter le renchérissement du gazole. Le coût des repas à l'extérieur a également augmenté le mois dernier, les prix des repas pris hors domicile ayant bondi de 0,5 % après une hausse de 0,2 % en septembre. Le coût des repas avec service complet a augmenté de 0,7 %.

Les prix de l'essence ont grimpé de 1,0 % après avoir bondi de 9,1 %. Bien que les prix du gazole aient baissé par rapport à leurs niveaux records, ils ont augmenté de 2,7 % le mois dernier après une hausse de 11,9 % en septembre.

UNE INFLATION DE BASE FORTE

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’IPC a augmenté de 0,3 % en octobre, enregistrant la même progression pour le troisième mois consécutif. L’IPC dit “de base” devait, selon les prévisions, avoir progressé de 0,2 % en octobre. L’inflation de l’IPC sous-jacente s’est accrue de 2,6 % en glissement annuel en septembre. Elle a été tirée le mois dernier par une hausse de 0,3 % du loyer équivalent des propriétaires, un indicateur représentant le montant que les propriétaires paieraient pour louer leur logement ou percevraient en le louant.

Les prix des chambres d’hôtel et de motel ont augmenté de 0,6 %. Les tarifs aériens ont progressé de 0,4 %. Le coût des loisirs a augmenté de 0,8 %, tandis que celui de l’assurance automobile a progressé de 0,7 %. Les prix de l’ameublement et des articles ménagers ont rebondi de 0,7 %, ce qui suggère qu’une partie de la répercussion des droits de douane persistait. Des hausses ont également été observées sur les prix des véhicules neufs, des médicaments et des articles de loisirs.

Les marchés financiers tablaient sur une probabilité d’environ 89 % d’une hausse des taux de 25 points de base le mois prochain. La Fed a maintenu le mois dernier son taux directeur de l’ intérêt au jour le jour dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %. Selon les économistes, seules une forte correction sur les marchés boursiers ou un élargissement des spreads de crédit empêcheraient la Fed de resserrer sa politique monétaire en décembre.

Les actions américaines ont ouvert en baisse. Elles avaient chuté la semaine dernière après que la victoire écrasante des démocrates eut attisé les craintes que de nouvelles réglementations ne viennent entamer la pérennité du “trade de l’IA”, mais elles se sont redressées lundi grâce à la baisse des cours du pétrole. Le dollar s’est apprécié face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté.

Les données manquantes de l’année dernière n’ont aucune incidence sur le calcul de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), suivi par la Fed pour évaluer les progrès vers son objectif d’inflation. Ces deux indicateurs s’établissent au-dessus de 3 %.