En octobre 2023, le climat des affaires en France s’assombrit

(AOF) - En octobre 2023, le climat des affaires en France baisse. À 98, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, perd deux points et passe au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Tous les secteurs d’activité contribuent à cette baisse. Dans le commerce de détail (y compris commerce et réparation d'automobiles), le climat des affaires se détériore nettement, pénalisé par le recul des soldes d'opinion sur les perspectives générales d'activité du secteur et les intentions de commandes.

Dans le bâtiment, l'indicateur de climat des affaires s'assombrit, les soldes sur l'activité passée et prévue diminuant de nouveau.

Dans les services, l'indicateur de climat des affaires fléchit légèrement de nouveau et rejoint sa moyenne de longue période, du fait de la dégradation du jugement des chefs d'entreprise sur les perspectives générales du secteur.

Enfin, dans l'industrie, le climat des affaires se replie légèrement, sous l'effet notamment du recul du solde d'opinion sur les perspectives personnelles de production.

En outre, en octobre 2023, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi se replie légèrement. À 104, l'indicateur perd un point mais reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100).

Ce repli résulte en grande partie de la diminution des soldes d'opinion concernant l'évolution des effectifs dans les agences d'intérim et, dans une moindre mesure, dans l'industrie manufacturière et le commerce de détail (y compris commerce et réparation d'automobiles).