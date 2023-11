En novembre 2023, le climat des affaires en France s’assombrit de nouveau

En outre, en novembre 2023, l'indicateur synthétique du climat de l'emploi recule, pour le deuxième mois consécutif. À 101, il perd deux points et se situe à peine au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Cette baisse résulte en grande partie de la diminution du solde d'opinion concernant l'évolution à venir des effectifs dans les services (hors agences d'intérim).

Enfin, dans le commerce de gros, l'indicateur bimestriel de climat des affaires se replie nettement par rapport à septembre, sous l'effet du recul des soldes d'opinion concernant les ventes passées et les intentions de commandes.

Dans le commerce de détail (y compris commerce et réparation d'automobiles), le climat des affaires se détériore de nouveau par rapport à octobre, pénalisé par le recul du solde d'opinion sur les intentions de commandes.

Dans l'industrie comme dans les services, le climat des affaires est stable en novembre : au niveau de sa moyenne de longue période dans les services, et juste au-dessous dans l'industrie. Il recule en revanche dans le bâtiment, principalement du fait de la dégradation du solde d'opinion sur l'évolution à venir des effectifs.

(AOF) - En novembre 2023, le climat des affaires en France se dégrade de nouveau. L’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, perd un point par rapport à octobre. À 97, il s’éloigne donc de sa moyenne de longue période (100). Cette dégradation résulte notamment de la détérioration de la situation conjoncturelle dans le commerce de gros et de détail.

