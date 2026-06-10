En mai, l'inflation à la consommation aux États-Unis a enregistré sa plus forte hausse depuis trois ans

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* L'indice des prix à la consommation augmente de 0,5 % en mai, conformément aux prévisions

* Les prix à la consommation progressent de 4,2 % en glissement annuel, soit la plus forte hausse en trois ans

* L'IPC sous-jacent progresse de 0,2 % alors que les prix de l'assurance automobile enregistrent leur plus forte baisse depuis 2020

par Lucia Mutikani

L'inflation des prix à la consommation aux États-Unis a augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans en mai, stimulée par la flambée des prix des produits énergétiques dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, ce qui donne davantage d'arguments à la Réserve fédérale pour maintenir ses taux d'intérêt inchangés jusqu'en 2027.

Le troisième mois consécutif de forte hausse de l'indice des prix à la consommation, publié mercredi par le ministère du Travail, a mis en évidence la pression croissante qui pèse sur les ménages, qui puisent de plus en plus dans leurs économies pour financer leurs dépenses. L'inflation a dépassé la croissance des salaires pour le deuxième mois consécutif, ce qui pourrait peser sur la croissance économique globale. La flambée du coût de la vie constitue un handicap politique pour le président Donald Trump et son Parti républicain, qui cherchent à conserver le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat en novembre. Trump a remporté l'élection présidentielle de 2024 en grande partie grâce à sa promesse de réduire l'inflation, mais a vu sa cote de popularité s'effondrer alors que la frustration monte face à sa gestion de l'économie.

« Les Américains sont financièrement mis à mal par l'inflation », a déclaré Heather Long, économiste en chef à la Navy Federal Credit Union. « Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment négatif à l'égard de l'économie; il y a de réelles pressions financières, en particulier sur les ménages de la classe moyenne et à faibles revenus. »

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,2 % au cours des 12 mois précédant mai, soit la plus forte hausse depuis avril 2023, a indiqué le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail. L'IPC avait progressé de 3,8 % en glissement annuel en avril. Les prix ont augmenté de 0,5 % au cours du mois, après une hausse de 0,6 % en avril. La hausse de l'inflation était conforme aux prévisions des économistes.

La banque centrale américaine suit les indices des prix des dépenses de consommation personnelle pour son objectif d'inflation de 2 %. Tous les indicateurs d'inflation se situent bien au-dessus de l'objectif de la Fed.

Une hausse de 3,9 % des prix des produits énergétiques a représenté plus de 60 % de la hausse de l'IPC mensuel. Les prix de l'énergie ont augmenté de 3,8 % en avril. Ils ont bondi de 23,5 % au cours des 12 mois précédant mai. Les prix de l'essence ont progressé de 7,0 % sur le mois et ont augmenté de 40,5 % par rapport à l'année dernière. Les prix à la pompe ont reculé ces dernières semaines grâce à la baisse des cours du pétrole, suscitant un optimisme prudent chez les économistes quant à la possibilité que le mois de mai marque le pic de l'inflation mesurée par l'IPC. Mais les États-Unis et l'Iran se sont livrés mardi à des frappes de représailles , le président Donald Trump déclarant mercredi que Téhéran avait mis trop de temps à négocier un accord et qu'il allait désormais « devoir en payer le prix ». L'Iran a déclaré qu'il réévaluerait son engagement diplomatique avec Washington.

L'inflation du mois dernier a également été alimentée par la hausse des loyers. Si la hausse des prix des denrées alimentaires a ralenti après s'être accélérée en avril, des risques à la hausse subsistent, la guerre, qui en est désormais à son quatrième mois, ayant fait grimper le coût des engrais. Les prix des produits alimentaires ont légèrement augmenté de 0,1 %, les hausses des prix des boissons non alcoolisées, des céréales et des produits de boulangerie, ainsi que des fruits et légumes, ayant été partiellement compensées par la baisse du coût de la viande et des produits laitiers.

LES LOYERS RESTENT ÉLEVÉS

Hors composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC a augmenté de 2,9 % en glissement annuel en mai, après une hausse de 2,8 % en avril. L'IPC dit « de base » a progressé de 0,2 % en glissement mensuel, après une hausse de 0,4 % en avril. Le ralentissement de l'IPC de base mensuel reflète principalement une baisse de 1,7 % de l'assurance automobile, la plus forte baisse depuis octobre 2020.

Les loyers ont enregistré une solide hausse de 0,4 % après avoir augmenté de 0,5 % en avril. Les mesures relatives aux loyers ont été dopées par un ajustement ponctuel en avril, suite à l'interruption de la collecte de données provoquée par la fermeture des services publics l'année dernière. Les économistes s'attendaient à ce que ces effets s'estompent en mai.

Le dollar a reculé face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement augmenté. Le rapport sur l'IPC fait suite à l'annonce, la semaine dernière, d'une croissance de l'emploi supérieure aux prévisions en mai, pour le troisième mois consécutif d' . Le taux de chômage est resté à 4,3 % pour le troisième mois d'affilée. Bien que les marchés financiers aient commencé à anticiper une hausse des taux, les économistes continuent de penser que la barre reste haute pour que la banque centrale resserre sa politique monétaire.

La Fed devrait maintenir son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % lors de sa réunion de la semaine prochaine.

« Maintenant que la crise iranienne s'est prolongée jusqu'en juin, nous commençons à observer des répercussions plus larges sur plusieurs catégories de prix à la consommation », a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial. « Si le détroit d'Ormuz reste perturbé jusqu'au week-end de la fête du Travail, nous nous attendons à ce que le choc énergétique touche d'autres secteurs et accentue l'incertitude quant à l'orientation future de la politique monétaire. »