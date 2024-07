En Inde, le mariage du fils de l'homme le plus riche d'Asie reprend

Le magnat Mukesh Ambani (c) et son épouse Nita Ambani (d) arrivent à la cérémonie de mariage de leur fils Anant (g), le 12 juillet 2024 à Bombay, en Inde ( AFP / Punit PARANJPE )

En Inde, les somptueuses célébrations du mariage du fils de l'homme le plus riche d'Asie ont repris samedi à Bombay avec une liste d'invités de premier plan comprenant des célébrités d'Hollywood, des chefs d'entreprise internationaux et le Premier ministre indien Narendra Modi.

Anant, le fils cadet du magnat multi-milliardaire Mukesh Ambani, et sa fiancée Radhika Merchant, tous deux âgés de 29 ans, se marient ce week-end après des mois de fêtes prénuptiales qui ont battu de nouveaux records en matière d'extravagance matrimoniale.

L'actrice de Bollywood Disha Patani au mariage du fils de l'homme le plus riche d'Asie à Bombay le 13 juillet 2024 ( AFP / Punit PARANJPE )

L'itinéraire de samedi comprenait une cérémonie de bénédiction au cours de laquelle les plus riches et les plus célèbres du monde ont salué le couple sur le lieu du mariage, un centre de congrès de 16.000 places appartenant au conglomérat de la famille Ambani.

Des images de l'intérieur diffusées par des chaînes locales ont montré que M. Modi, dont les politiques ont été chaleureusement soutenues par le père du marié au cours de sa décennie au pouvoir, figurait parmi les invités venus présenter leurs respects.

La journée de vendredi avait été marquée par une cérémonie formelle et une fête à laquelle ont assisté des acteurs hollywoodiens, les soeurs Kardashian ou encore les anciens Premiers ministres britanniques Boris Johnson et Tony Blair.

Le patron de la Fifa Gianni Infantino, la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan et le président du géant de la tech Samsung, Jay Y. Lee, étaient aussi présents, aux côtés de centaines d'autres personnalités du monde économique, du sport et du divertissement.

Les festivités concluront dimanche des mois de fêtes des plus extravagantes, auxquelles ont participé d'autres invités de marque tels que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg.

Mukesh Ambani est le président de Reliance Industries, un conglomérat fondé par sa famille qui est l'entité indienne ayant la plus grosse valeur boursière.

Anant Ambani, fils de Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Asie, et sa future épouse Radhika Merchant, le 5 juillet 2024 à Bombay, en Inde ( AFP / SUJIT JAISWAL )

Il est à la tête de la 11e plus grosse fortune du monde, avec plus de 123 milliards de dollars (113 milliards d'euros) à son actif, selon Forbes. Et il n'hésite pas à le montrer.

Il a organisé en 2018 le mariage le plus cher d'Inde pour sa fille, pour un coût estimé à 100 millions de dollars (92 millions d'euros). Beyonce y a notamment donné un concert.

Les activités lucratives de sa famille comprennent des partenariats avec des marques de luxe comme Armani, plus de 40% du marché indien de la téléphonie mobile ou encore la propriété d'une équipe de cricket évoluant en Première division indienne.

Antilia, la demeure familiale de Mukesh Ambani, un gratte-ciel de 27 étages, le 9 juillet 2024 à Bombay, en Inde ( AFP / Punit PARANJPE )

L'immeuble de la famille, un édifice de 27 étages baptisé Antilia, est l'un des symboles de Bombay. La tour aurait coûté plus d'un millard de dollars (917 millions d'euros) et plus de 600 personnes y seraient employées.

Quant à la future épouse, elle est elle-même la fille de magnats de l'industrie pharmaceutique.