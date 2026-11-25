En Grèce, des habitants contestent l'implantation de centres de données

Le site de construction d'un centre de données de Microsoft à Spata, près d'Athènes le 13 novembre 2026, en Grèce ( AFP / Angelos TZORTZINIS )

Au soleil couchant, des élèves s’étirent sur le terrain de sport du Pierce College, l’un des principaux établissements scolaires internationaux de Grèce, situé à Spata, commune semi-rurale près d’Athènes.

Mais ce cadre paisible est menacé par la construction d'un grand centre de données en face de l’école.

Deux autres "data centers" sont en cours de construction dans ce secteur proche de l'aéroport international d'Athènes, alimentant inquiétude et mécontentement des habitants.

"Nous ne sommes pas opposés au développement technologique", assure l'un d'eux, Yiorgos Minardos, que l'AFP a rencontré avec d’autres riverains.

"Ce que nous demandons, c’est qu’il se fasse en harmonie avec nos vies (...) Pas de manière anarchique simplement parce que les centres de données sont à la mode", poursuit-il.

Opposition en Europe

En Europe, un mouvement d'opposition aux centres de données est en train de naître.

La maison de Yiorgos Minardos, située dans la localité voisine de Christoupoli, se trouve à moins de 200 mètres d’un autre "data center" en construction, un projet de 150 millions d’euros, développé pour le compte de la Public Power Corporation (PPC), principal fournisseur d’électricité grec, et du promoteur immobilier basé à Dubaï Damac.

Autrefois couverte d’oliveraies et de vignobles, la région de Spata, à 20 kilomètres à l’est de la capitale grecque, a déjà connu un développement rapide depuis le transfert de l’aéroport dans cette zone en 2001.

Le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis promeut activement la création de plusieurs centres de données à travers le pays.

Le site de construction d'un centre de données de la Public power coropration (PPC) à Spata, près d'Athènes le 13 novembre 2026, en Grèce ( AFP / Angelos TZORTZINIS )

L'exécutif affirme vouloir faire de la Grèce un pôle majeur des données et des infrastructures numériques pour l'est de la Méditerranée.

La Grèce doit "figurer parmi les pays en tête et pionniers dans les transformations économiques déjà en cours", selon le Premier ministre.

Les riverains rétorquent que les autorités ont autorisé la construction d'installations de taille industrielle à proximité de leurs habitations, en contradiction selon eux avec les règles d'urbanisme applicables à cette zone à vocation commerciale.

Recours

Près de quarante habitants ont contesté les permis de construire dans un recours déposé en 2025 devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative grecque. L'affaire doit être examinée en février.

PPC affirme de son côté que son centre de données de 12,5 mégawatts (MW) est appelé à devenir "un hub stratégique reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique".

Initialement prévu pour être achevé cette année, le projet n'est toutefois encore qu'une structure de béton.

À quelques centaines de mètres de là, un centre de données de 19,2 MW construit pour Microsoft a été conçu afin de "minimiser la consommation d'énergie", assure l'entreprise chargée des travaux, Renco.

Un troisième site, situé près du Pierce College et développé conjointement avec le fonds d'investissement Pimco, affichera une capacité pouvant atteindre 80 MW.

Doté d'un budget de 300 millions d'euros, il doit être achevé en 2028.

Selon une étude du cabinet PwC présentée en mars par Athènes, plus de 35 projets d'investissement sont à l'étude, principalement dans la région métropolitaine d'Athènes.

Mais de vives inquiétudes environnementales demeurent.

L'ancien Premier ministre socialiste aujourd'hui député George Papandreou a averti que cette technologie "peut exercer une pression importante sur les réseaux électriques, accroître le coût des infrastructures nécessaires et en répercuter une partie sur les consommateurs".

Meta, Google, Microsoft et Amazon investissent massivement pour répondre à la demande croissante liée à leurs produits et services d'intelligence artificielle.

Mais les projets de centres de données suscitent une opposition grandissante.

Aux États-Unis, des mobilisations locales ont bloqué ou retardé au moins 75 projets de ce type au premier trimestre 2026, selon le site de veille spécialisé Data Center Watch.

Ces installations nécessitent également d'importants volumes d'eau pour le refroidissement des serveurs, alimentant les craintes de pénuries localisées.

"Les grands opérateurs utilisent des systèmes de refroidissement par évaporation qui requièrent de l'eau environ 15 % des jours de l'année", explique Elissavet Feloni, maîtresse de conférences en ingénierie de l'Université de l'Attique occidentale.

Cette consommation intervient "précisément pendant les journées de canicule, lorsque les réservoirs d'eau sont soumis à leur plus forte pression", souligne-t-elle.

Le fort mécontentement des habitants de Christoupoli a culminé lorsque la société qui construit l’un des centres de données leur a conseillé de "simplement fermer leurs fenêtres et allumer la climatisation" pour parer au vacarme des machines de refroidissement.

"Quand c'est calme la nuit, nous pouvons entendre les lions et les singes" du zoo voisin, raconte un habitant, Ioannis Alatinis.

"Mais comme nous sommes sur le point de devenir une jungle, c’est plutôt approprié", ironise-t-il.