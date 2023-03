" En France, on a choisi de " lisser " l'inflation " (Ismo)

(AOF) - L'inflation annuelle des prix en France a encore atteint un sommet. L'Insee affiche 6.2% en février là où, selon les normes européennes, elle atteint 7.2%. Philippe de Gouville, CEO et cofondateur d’Ismo explique à ce sujet : " Chez nos voisins, l'inflation est sous les niveaux records de 2022. En France, on a choisi de " lisser " l'inflation, d'amortir la hausse avec des aides aux ménages, des plafonnements temporaires des prix, des subventions à certains secteurs, etc… Les prix de l'énergie ont notamment beaucoup moins augmenté en France grâce aux prix administrés et aux pertes d'EDF.

" Cette stratégie a un effet retard sur l'inflation française : elle monte moins que celle de nos homologues mais elle se mettra aussi à baisser plus tard ", ajoute le CEO.

L'absence de crise d'approvisionnement énergétique majeure en Europe a fait baisser les prix du gaz en les divisant par 5 depuis l'été dernier. Les prix du pétrole ont aussi reflué limitant ainsi les hausses à la pompe. Par ailleurs, la fin de la politique zéro Covid en Chine laisse espérer la fin de l'inflation liée aux frictions dans les chaines d'approvisionnement. " Ajoutons à cela une hausse sans précédent des taux par la BCE, nous sommes en droit de penser que l'inflation continuera à décroitre gentiment ".

L'économie européenne résiste bien à tous ces vents contraires. La BCE n'a pas réussi, pour l'instant, à ralentir suffisamment l'inflation avec ses hausses de taux. Elle se diffuse maintenant aux secteurs des services, notamment dans les transports. Elle est aussi en partie à mettre sur le compte de la hausse des salaires tant elles rencontrent des difficultés à recruter.

" La BCE ne peut et ne va pas tolérer cette hausse de l'inflation. La banque centrale préfèrera toujours se tromper en montant les taux plus que nécessaire au risque de provoquer une forte récession, plutôt que de renier son mandat principal de ramener l'inflation sur son objectif de 2% ", précise Philippe de Gouville,

Pour le moment, les investisseurs semblent lui donner crédit : l'inflation à long terme reste bien ancrée entre 2% et 2,5%. Les taux pourraient même atteindre 4,5% d'ici la fin de l'été si la décrue ne s'amorce pas dès le mois prochain.