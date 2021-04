En France, les capitaux levés sur le marché primaire ont été faibles en 2020

De façon générale les PGE semblent avoir constitué pour les entreprises une alternative immédiate plus attractive, compte tenu du contexte, que le renforcement de leurs fonds propres.

Globalement, la situation française contraste avec la tendance générale sur les marchés internationaux et européens, sur lesquels on constate une forte hausse des financements en fonds propres.

(AOF) - En 2020, les marchés financiers ont permis aux entreprises françaises de mobiliser 165 milliards d'euros de financements, en progression de 31% par rapport à 2019, révèle le bilan annuel réalisé par l'Observatoire du Financement des Entreprises par le Marché (OFEM) et Paris Europlace. Ces financements de marché constituent 35% de leurs financements globaux, contre 20% en moyenne en zone euro et 15% en Allemagne.

