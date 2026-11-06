EN EXCLUSIVITÉ-Un chercheur a découvert que les restrictions de la saisie prédictive d'Apple incluent les expressions "Dictator Trump" et "Sleepy Joe"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un chercheur découvre une "liste grise" secrète d'Apple contenant 100.000 mots et expressions

* Ces mots et expressions peuvent être saisis lettre par lettre, mais ne peuvent souvent pas être tapés d'un simple glissement du doigt

* La liste comprend des termes et expressions sensibles tels que "Sleepy Joe", "Auschwitz" ou des termes liés à la drogue

par Raphael Satter

Apple AAPL.O dispose d’une "liste grise" multilingue non divulguée contenant des dizaines de milliers de mots et d’expressions que son clavier iOS ne complétera pas automatiquement et ne permettra pas de saisir par glissement, a déclaré vendredi un chercheur.

Cette liste ne constitue pas une interdiction. Les utilisateurs d’iPhone peuvent toujours taper ce qu’ils souhaitent lorsqu’ils rédigent des e-mails ou des SMS. Mais les mots figurant sur la liste ne seront pas proposés aux utilisateurs via la saisie automatique ou la saisie par glissement dans la plupart des cas, ce qui offre un aperçu de la manière dont Apple gère le compromis entre empêcher ses appareils de proposer aux utilisateurs des suggestions offensantes ou politiquement sensibles et anticiper ce qu’ils essaient d’exprimer.

Des centaines de millions de personnes dans le monde utilisent des iPhone; les choix d’Apple concernant les mots suggérés par son clavier pourraient donc influencer discrètement leur façon de communiquer. Apple n’a pas rendu cette liste publique, a précisé le chercheur.

Les mots et expressions signalés sont, dans leur grande majorité, vulgaires ou offensants, ou liés à la drogue, au sexe ou à la violence, selon le chercheur indépendant Derik Kauffman, qui a récemment découvert cette liste. Mais d’autres expressions sont simplement politiquement sensibles, comme "dictator Trump" et "Sleepy Joe".

Dans un e-mail, Apple n’a pas commenté directement les conclusions de M. Kauffman, notamment en ce qui concerne la taille ou la composition de sa liste, ni les raisons pour lesquelles certains termes politiques sont signalés. La société a indiqué que les utilisateurs d’iPhone avaient toujours la possibilité de saisir des mots ou des expressions spécifiques et pouvaient à tout moment ignorer les suggestions de saisie prédictive. Apple a précisé que son clavier était configuré pour éviter de proposer des suggestions susceptibles d’être inappropriées ou offensantes.

Selon M. Kauffman, parmi les autres expressions exclues des fonctionnalités de saisie prédictive d’iOS figurent "complot de la droite", ainsi que "indépendance du Tibet" et "Irlande unifiée". Les langues autres que l’anglais comportent des mots ou expressions signalés différents. En hindi, par exemple, le clavier ne permet pas aux utilisateurs de taper par glissement "Modi le fanfaron" ou "Rahul est Pappu", des piques visant respectivement le Premier ministre indien Narendra Modi et son principal adversaire, Rahul Gandhi, selon M. Kauffman.

Il a ajouté que les francophones ne pouvaient pas taper par glissement l’expression "immigration trop élevée" et que les hébraïophones ne pouvaient pas taper par glissement "territoires occupés".

"Toutes les grandes langues ont une version de ce phénomène", a déclaré M. Kauffman.

M. Kauffman a reconnu qu’il était compréhensible qu’Apple souhaite empêcher les utilisateurs d’envoyer accidentellement des messages obscènes ou des slogans incendiaires. Mais il a souligné qu’il existait des incohérences dans la manière dont Apple appliquait cette fonctionnalité. Par exemple, a-t-il expliqué, on pouvait taper "lire du porno" en glissant le doigt, mais pas "lire du porno gay".

"C’est une forme de censure très légère", a déclaré M. Kauffman. "Mais à l’échelle à laquelle opère Apple, il suffit d’une intervention légère pour avoir un impact considérable."

COMMENT LA LISTE GRISE A ÉTÉ DÉCOUVERTE

M. Kauffman a expliqué avoir découvert cette liste en septembre après avoir remarqué que sa saisie par glissement — cette technique consistant à faire glisser son doigt d’avant en arrière sur le clavier plutôt que de taper chaque mot individuellement — butait sur certaines expressions, comme "bad boy" ou "white man", mais pas sur "bad girl" ou "black man".

Sa curiosité piquée, M. Kauffman a expliqué avoir utilisé une combinaison de Codex d’OpenAI et de Claude Code d’Anthropic pour en trouver la raison, tombant finalement sur un recueil stocké "au plus profond" du système d’exploitation d’Apple. Il a expliqué qu’il existait différentes façons de compter le nombre de mots et d’expressions figurant sur la liste grise ainsi que leurs diverses permutations, mais qu’une estimation prudente les situerait à environ 100.000, sans compter les caractères chinois.

Reuters a testé un petit sous-ensemble des expressions identifiées par M. Kauffman sur un iPhone et a constaté qu’elles étaient toutes difficiles à saisir par glissement ou qu’elles n’étaient pas proposées par la saisie automatique. Les tentatives de saisie par glissement de "United Ireland" (Irlande unifiée) ou "Tibetan independence" (indépendance du Tibet) donnaient souvent "United Iceland" (Islande unifiée) ou "Tibetan independences" (indépendances tibétaines), par exemple. Essayer de saisir "white man" par glissement donnait "white mean", tandis que "red man" ou "blue man" pouvaient être saisis sans difficulté. "Sleepy Joe" donnait "Sleepy hope". "Dictator Trump" pouvait être saisi par glissement, mais "trump" était en minuscules et l’expression n’était pas proposée par la saisie automatique — le clavier suggérait plutôt "dictator trumps". La saisie par glissement de "read gay smut" donnait "Read gay Smit". "Read smut" pouvait quant à lui être saisi sans problème.

Matt Suiche, ingénieur chez Tolmo, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité et l’IA agentique, a déclaré avoir pu récupérer de manière indépendante cette même liste grise et recouper les conclusions de Kauffman avec les données internes d’Apple. Il a indiqué avoir obtenu une correspondance quasi parfaite.

Suiche a déclaré que la liste d’Apple était restée cachée à la vue de tous pendant des années, offrant un aperçu intéressant de la manière dont "la communication humaine a pu être influencée et filtrée pendant des années au sein des applications de messagerie".

UN APPEL À LA TRANSPARENCE

Kauffman n’est pas le seul à avoir remarqué ces "incitations" provenant de la fonctionnalité de saisie prédictive d’iOS. Au fil des ans, les utilisateurs des réseaux sociaux se sont demandé pourquoi ils ne pouvaient pas saisir certaines expressions par glissement du doigt . En début de semaine, un administrateur système norvégien a découvert de son propre chef une liste de mots figurant sur la liste grise d’Apple, notamment "al-Qaïda", "Auschwitz" et "Hooters", mais l’existence d’une liste plus vaste d’expressions sensibles est révélée ici pour la première fois.

Apple, à l’instar d’autres entreprises technologiques, s’est déjà retrouvée en difficulté lorsque sa technologie de prédiction suggérait aux utilisateurs des textes embarrassants ou controversés. La fonctionnalité de saisie semi-automatique de Google ( GOOGL.O ), propriété d’Alphabet, a régulièrement fait l’objet de critiques — et parfois même de poursuites judiciaires — en raison des termes de recherche qu’elle suggérait. L’année dernière, Apple a attiré l’attention des médias lorsque des utilisateurs ont signalé que le fait de dicter le mot "raciste" à leur iPhone faisait brièvement apparaître le mot "Trump" sur leur écran. Apple avait alors déclaré que le problème était dû à une erreur et qu’il avait été corrigé.

David Greene, conseiller juridique principal à l’Electronic Frontier Foundation, une association de défense des libertés civiles numériques, a déclaré que, même s’il trouvait en partie cette liste de mots "inquiétante" et s’interrogeait sur les choix d’Apple, il comprenait qu’il s’agisse d’un moyen utile de limiter les suggestions indésirables ou provocatrices.

"Mais s’ils décident de le faire, les utilisateurs doivent en être pleinement conscients et disposer d’une certaine marge de personnalisation", a déclaré M. Greene. "Cela ne devrait pas rester secret."