EN EXCLUSIVITÉ-Trian, le fonds de Peltz, presse Solventum de scinder son pôle d'informations sur la santé, sauf si la vente dépasse la fourchette prévue

L'investisseur Nelson Peltz souhaite que la société de santé Solventum scinde sa division Health Information Systems (HIS) pour en faire une société indépendante, à moins qu'elle ne parvienne à la vendre à un prix nettement supérieur à la fourchette de valorisation évoquée, selon une lettre consultée par Reuters.

Trian Fund Management, la société de gestion de Peltz, détient un peu moins de 5 % de Solventum et a écrit lundi au conseil d’administration de la société pour réclamer des changements. Les actionnaires auraient tout intérêt à ce que l’activité de technologie logicielle soit scindée, car cela serait plus avantageux sur le plan fiscal et leur permettrait de participer aux bénéfices de deux entreprises performantes, a fait valoir le fonds spéculatif.

"Si les acquéreurs potentiels de HIS ne sont pas disposés à payer un prix suffisant, nous pensons qu’une scission constituerait une issue très intéressante", a écrit Trian.

Trian est l’un des investisseurs activistes les plus puissants du secteur et fait à nouveau jouer son influence chez Solventum, après avoir déjà poussé la société en avril à envisager de trouver un nouveau repreneur pour la division HIS. Aujourd’hui, Trian s’adresse au conseil d’administration quelques mois seulement après que Solventum a annoncé en août son intention de scinder Health Information Systems afin de se concentrer sur les technologies médicales.

Alors que les analystes de Wall Street estiment que cette division pourrait être vendue pour un montant compris entre 5,5 et 7 milliards de dollars, Trian conteste ce prix évoqué par les rumeurs.

Solventum n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

"Pour qu’une vente de HIS ait du sens, nous estimons que le prix devrait être nettement supérieur à la fourchette haute des rumeurs, comprise entre 5,5 et 7,0 milliards de dollars, afin de correspondre à la valeur d’environ 115 dollars par action qu’une scission exonérée d’impôt pourrait, selon nous, générer", indique la lettre.

Solventum est issue d’une scission de 3M MMM.N en 2024 et son action se négocie actuellement à 84,51 dollars, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 14 milliards de dollars.

Dans cette lettre, Trian fait valoir qu’une scission d’HIS peut être mise en place rapidement et de manière fiscalement avantageuse, laissant ainsi une marge de progression au cours de l’action.

Trian a laissé entendre que le cours de l’action pourrait à terme dépasser les 115 dollars par action qu’il prévoit dans le cadre d’une scission. "Si le marché reconnaît à Solventum le mérite d’accélérer sa croissance, son potentiel de marge sous-jacent et la valeur stratégique des deux entités, nous pensons qu’il existe un potentiel de hausse significatif au-delà de ce niveau."

La plateforme de Health Information Systems est utilisée dans 75 % des hôpitaux américains pour la documentation clinique, le codage médical et le remboursement. Trian a indiqué qu’une scission pourrait être organisée rapidement car la société travaille déjà à cette séparation et que HIS n’a pratiquement aucune intégration avec les segments axés sur les produits de Solventum.

Trian fait également valoir qu’une scission exonérée d’impôt n’exclurait pas une fusion ou une cession à l’avenir, tout en évitant une facture fiscale coûteuse dans l’immédiat. Trian a écrit qu’une cession "entraînerait une perte fiscale significative – pouvant dépasser 8 dollars par action Solventum, ce qui équivaut à près de 10 % de la capitalisation boursière totale de Solventum".

Fondé en 2005, Trian est connu pour ses initiatives en matière d’opérations d’entreprise. Plus tôt cette année, Trian et la société de capital-risque General Catalyst ont privatisé le gestionnaire d’actifs Janus Henderson et, le mois dernier, Trian a proposé, avec un groupe d’investisseurs, de racheter la chaîne de hamburgers Wendy’s WEN.O .