EN EXCLUSIVITÉ-Trian, le fonds de Peltz, fait pression sur Solventum pour qu'elle scinde son unité d'informations sur la santé, à moins que la vente ne dépasse la fourchette évoquée

L'investisseur Nelson Peltz souhaite que la société de santé Solventum scinde son unité Health Information Systems (HIS) pour en faire une société indépendante, à moins qu'elle ne parvienne à la vendre à un prix nettement supérieur à sa fourchette de valorisation évoquée, selon une lettre consultée par Reuters.

Trian Fund Management, la société de gestion de fonds de Nelson Peltz, détient un peu moins de 5 % de Solventum et a écrit lundi au conseil d’administration de la société pour réclamer des changements. Les actionnaires auraient tout intérêt à ce que l’activité de technologie logicielle fasse l’objet d’une scission, car cela serait plus avantageux sur le plan fiscal et leur permettrait de participer aux gains de deux entreprises performantes, a fait valoir le fonds spéculatif.

"Si les acquéreurs potentiels de HIS ne sont pas disposés à payer un prix suffisant, nous pensons qu’une scission constituerait une issue très intéressante", a écrit Trian.

Trian est l’un des investisseurs activistes les plus puissants du secteur et fait à nouveau jouer son influence chez Solventum, après avoir déjà poussé la société en avril à envisager de trouver un nouveau repreneur pour l'unité HIS. Aujourd’hui, Trian s’adresse au conseil d’administration quelques mois seulement après que Solventum a annoncé en août son intention de scinder Health Information Systems afin de se concentrer sur les technologies médicales.

Alors que les analystes de Wall Street spéculent que cette unité pourrait être vendue pour un montant compris entre 5,5 et 7 milliards de dollars, Trian conteste ce prix évoqué par les rumeurs.

"Pour qu’une vente de HIS ait du sens, nous estimons que le prix devrait être nettement supérieur au haut de la fourchette évoquée, comprise entre 5,5 et 7,0 milliards de dollars, afin de correspondre à la valeur d’environ 115 dollars par action qu’une scission exonérée d’impôt pourrait, selon nous, générer", indique la lettre.

"Le processus de scission d’HIS se poursuit. La société s’attache à maximiser la valeur de l’activité HIS et fera le point une fois ce processus achevé", a déclaré un représentant de Solventum dans un communiqué.

Solventum est issue de la scission de 3M MMM.N en 2024 et son action se négocie actuellement à 85,31 dollars, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 14,5 milliards de dollars.

Dans sa lettre, Trian fait valoir qu’une scission de l'unité HIS peut être mise en œuvre rapidement et de manière fiscalement avantageuse, laissant ainsi une marge de progression au cours de l’action.

Trian a laissé entendre que le cours de l’action pourrait à terme dépasser les 115 dollars par action qu’il calcule dans le cadre d’une scission. "Si le marché reconnaît à Solventum le mérite d’accélérer sa croissance, son potentiel de marge sous-jacent et la valeur stratégique des deux activités, nous pensons qu’il existe un potentiel de hausse significatif au-delà de ce niveau."

La plateforme de Health Information Systems est utilisée dans 75% des hôpitaux américains pour la documentation clinique, le codage médical et le remboursement. Trian a déclaré qu’une scission pourrait être organisée rapidement car la société travaille déjà à cette séparation et que HIS n’a pratiquement aucune intégration avec les segments axés sur les produits de Solventum.

Trian fait également valoir qu’une scission exonérée d’impôt n’exclurait pas une fusion ou une cession à l’avenir, tout en évitant une facture fiscale coûteuse dans l’immédiat. Trian a écrit qu’une cession "entraînerait une perte fiscale significative – pouvant dépasser 8 dollars par action Solventum, ce qui équivaut à près de 10% de la capitalisation boursière totale de Solventum".

Fondé en 2005, Trian est connu pour ses initiatives en matière d’opérations d’entreprise. Plus tôt cette année, Trian et la société de capital-risque General Catalyst ont privatisé le gestionnaire d’actifs Janus Henderson et, le mois dernier, Trian a proposé, avec un groupe d’investisseurs, de racheter la chaîne de hamburgers Wendy’s WEN.O .