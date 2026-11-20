EN EXCLUSIVITÉ-Taïwan signale à Meta que des milliers de comptes liés à la Chine cherchent à influencer les élections

Taïwan a signalé à Meta près de 2 700 comptes sur les réseaux sociaux qui, selon elle, semblent faire partie d’une campagne chinoise de guerre de l’information visant à influencer les élections qui se tiendront sur l’île la semaine prochaine, selon trois responsables gouvernementaux et des rapports internes.

Ces dernières semaines, les autorités taïwanaises ont identifié ces comptes sur Threads, une plateforme textuelle de Meta META.O très populaire à Taïwan, comme étant soupçonnés d’être des vecteurs d’opérations d’influence chinoises coordonnées, selon des responsables proches du dossier et des rapports gouvernementaux consultés par Reuters.

Ces comptes, dont la quasi-totalité a été ouverte au cours des quatre derniers mois, semblent avoir été créés par lots et la plupart ont été identifiés comme étant d’origine chinoise, selon l’un de ces rapports.

Les élections du 28 novembre pour les maires et les chefs de comté constituent un baromètre clé du soutien dont bénéficie le Parti démocratique progressiste du président Lai Ching-te — que la Chine qualifie de force «séparatiste» et avec lequel elle refuse tout dialogue —, à l’approche des élections présidentielles prévues début 2028.

« MONTER LES GENS LES UNS CONTRE LES AUTRES »

Les responsables taïwanais ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Pékin, qui revendique Taïwan — gouverné démocratiquement — comme son propre territoire, intensifie ses efforts en ligne pour influencer les électeurs avant les élections. Taipei rejette les revendications de souveraineté de Pékin.

Un porte-parole de Meta a déclaré que l’entreprise, qui détient également Facebook et Instagram, avait supprimé les comptes signalés par le gouvernement taïwanais, dont beaucoup avaient déjà été désactivés par ses systèmes.

Aucun de ces « faux comptes de mauvaise qualité » n’avait publié de contenu lié aux élections et la plupart n’avaient pas d’abonnés, a précisé le porte-parole dans un communiqué, ajoutant: « Nous continuerons à prendre des mesures contre les comptes qui enfreignent nos règles. »

Les responsables taïwanais ont déclaré avoir confirmé que certains de ces comptes avaient été supprimés.

Le Bureau chinois des affaires taïwanaises n’a pas répondu à une demande de commentaire. Pékin rejette depuis longtemps les accusations selon lesquelles il s’ingérerait dans les élections taïwanaises.

Trois responsables taïwanais de la sécurité enquêtant sur cette affaire ont déclaré que ces activités s’inscrivaient dans un schéma plus large de désinformation, d’ , d’amplification de discours politiques clivants et de tentatives visant à saper la confiance dans la démocratie.

« Ils ne vous demandent pas nécessairement de soutenir certains candidats, mais ils poussent les gens à se monter les uns contre les autres, à se lasser de la démocratie, à choisir de ne pas voter, et ils exacerbent les divisions électorales », a déclaré l’un de ces responsables, qui ont tous souhaité garder l’anonymat en raison du caractère sensible de l’affaire.

Un responsable du Conseil national de sécurité de Taïwan a déclaré à Reuters que la Chine avait utilisé les réseaux sociaux et d’autres moyens pour tenter d’influencer le débat autour des élections taïwanaises, ajoutant que Taipei continuerait à collaborer avec ses alliés et les plateformes responsables afin de garantir que les élections ne soient pas affectées par des forces étrangères.

DES COMPTES VISANT À DÉCOURAGER LE VOTE, SELON TAÏWAN

Threads est la cible de cette campagne présumée en raison de sa popularité à Taïwan, ont déclaré les responsables, précisant qu’ils n’avaient pas identifié de comptes similaires sur Instagram.

Sur les 2 400 comptes Threads signalés par Taïwan, 74 % indiquaient la Chine comme lieu de localisation, tandis qu’environ 25 % n’en mentionnaient aucun et 1 % indiquaient la Russie, selon un rapport gouvernemental. Ce rapport précise que les comptes se répartissaient en 27 groupes utilisant des noms chinois similaires et des identifiants numériques différents, ce qui suggère qu’ils ont été créés en masse.

«L’évaluation est que ce lot de comptes a été créé en masse par des opérateurs en Chine ou en Russie, probablement dans le but d’influencer les élections locales de 2026 à Taïwan», indique le rapport.

Ces comptes cherchaient souvent à se forger une crédibilité en se faisant d’abord passer pour des utilisateurs taïwanais lambda, partageant des publications sur des sujets de la vie quotidienne tels que la voyance, a expliqué un autre responsable.

« Puis, un jour, ils commencent par critiquer le gouvernement et attaquer des candidats, avant de déclarer qu’ils sont déçus par le parti au pouvoir et qu’ils renonceront donc à voter », a expliqué ce responsable.

Taïwan a également signalé à Meta qu’environ 260 comptes avaient diffusé plus de 2 150 vidéos générées par IA qui, selon les responsables, s’inscrivaient dans le cadre de la campagne chinoise, d’après ces derniers et un autre rapport interne.

Ces vidéos ont suscité 2,35 millions d’interactions, entre commentaires et partages, selon ce rapport, qui précise que la plupart d’entre elles visaient des personnalités politiques et les politiques du DPP.

Parmi celles-ci figuraient des vidéos concernant Puma Shen, le candidat phare du parti à la mairie de Taipei. Certains l’ont accusé d’avoir commis des actes d’intimidation lorsqu’il était étudiant. M. Shen a nié ces allégations.