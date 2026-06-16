EN EXCLUSIVITÉ-Selon une note interne, le directeur financier du SoftBank Vision Fund quitte l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anton Bridge

Navneet Govil, le directeur financier de SoftBank Group 9984.T , la branche d'investissement Vision Fund, quitte l'entreprise après y avoir passé dix ans, selon une note interne consultée par Reuters.

La société communiquera en temps voulu des détails concernant la transition des responsabilités, a écrit Alex Clavel, directeur général de SoftBank Investment Advisors, dans la note.

C'est Reuters qui rapporte cette information pour la première fois. Le SoftBank Vision Fund n'a pas souhaité faire de commentaires.

M. Govil, directeur financier de SoftBank Investment Advisors, a rejoint SoftBank en 2016, un an avant le lancement du premier Vision Fund, qui a bouleversé le monde de l'investissement dans les start-ups avec ses paris à forte conviction.

Si certains investissements se sont avérés rentables, d'autres, comme l'entreprise de colocation de bureaux WeWork WWOK.PK , ont tourné au vinaigre, certaines des start-ups les plus en vue ayant perdu la faveur du marché.

Le Vision Fund a connu des licenciements et une restructuration, le fondateur et directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, s'étant recentré sur les investissements dans les entreprises liées à l'IA.

Le Vision Fund 2, lancé en 2019 pour investir dans des start-ups technologiques en phase de démarrage, est devenu la structure de holding de l'investissement colossal de SoftBank dans OpenAI, le créateur de ChatGPT.